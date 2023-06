Cuidados com a alimentação ajudam a controlar doenças na tireoide

Considerada uma doença autoimune, a tireoide de hashimoto, também conhecida como ‘tireoidite linfocítica’, tem como principal característica a inflamação da tireoide, causada por um erro no sistema imunológico. Na condição, o organismo fabrica anticorpos contra as células da tireoide e esses anticorpos provocam a destruição da glândula ou a redução da sua atividade, o que pode levar ao hipotireoidismo, muito frequente em mulheres, principalmente idosas.

Mas a boa notícia é que é possível influenciar o funcionamento da tireoide por meio da alimentação, isso porque já é consenso entre os especialistas que uma dieta equilibrada é fundamental para o funcionamento da glândula tireoide, responsável pela produção de hormônios tireoidianos, tri-iodotironina (T3) e tiroxina (T4), que trabalham no controle de diversas funções do organismo.

Por isso, confira quais são as características da tireoide e como a alimentação pode controlá-la. Veja!

Geralmente, a doença tem início emocional, após um estresse grande (separação, perda de ente querido, entre outros), mas questões genéticas também devem ser levadas em conta, assim como a qualidade da alimentação, pois isso evita que o paciente seja acometido por sintomas típicos da enfermidade, como:

Consumir castanhas ajuda no funcionamento da tireoide (Imagem: rsooll | Shutterstock)

Benefícios da alimentação no controle da condição

Segundo a Dra. Fabíola Espíndola, nutricionista da MedSculp, a alimentação pode ser uma grande aliada no controle dos sintomas da tireoidite de hashimoto. “Para quem precisa lidar com o hipotireoidismo, é importante consumir alimentos ricos em iodo, como frutos do mar, algas e sal marinho, o iodo ajuda na produção dos hormônios tireoidianos. Mas é preciso ter cuidado, pois o iodo em excesso também pode ser prejudicial”.

É importante também incluir na alimentação alimentos ricos em selênio (castanhas e sementes). “O selênio é um mineral essencial para um bom funcionamento da tireoide e pode ajudar a melhorar a saúde da glândula”, explica a nutricionista. Outra dica é consumir alimentos ricos em zinco (carnes, frango, feijões), pois esse mineral desempenha um papel importante na produção dos hormônios tireoidianos e pode ajudar a melhorar o metabolismo do corpo.

Alimentos que podem prejudicar a tireoide

Assim como alguns alimentos são benéficos no controle dos sintomas da doença, outros podem oferecer prejuízo à saúde, caso o paciente não siga uma dieta equilibrada. Por isso, é importante que algumas substâncias sejam evitadas, como:

Soja;

Ultraprocessados;

Açúcar;

Brócolis;

Couve.

Além disso, evitar situações de estresse também é fundamental, pois elas podem interferir na absorção dos hormônios.

Por Calu Bendita