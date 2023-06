O que é a superbactéria Staphylococcus que matou universitária em SC

A universitária de Blumenau, Santa Catarina, morreu no último dia 12, aos 18 anos de idade. A jovem foi a óbito por complicações após infecção gerada por uma superbactéria, chamada Staphylococcus Aureus.

“O ponto de entrada da bactéria foi uma acne que ela tinha no rosto. Essa bactéria gerou uma infecção generalizada e ocasionou falência múltipla dos órgãos”, relata Daniela Veiga, mãe da jovem em uma postagem no Instagram.

Ceará tem o 1° caso de doença em gatos que pode afetar humanos; VEJA sintomas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o infectologista Eduardo Corrêa, o Staphylococcus Aureus (S.aureus) é uma bactéria que faz parte da “flora” normal da pele do ser humano, ou seja, todos carregam várias espécies de Staphylococcus na pele, sem que isto signifique uma infecção.

Porém, o problema ocorre quando estas bactérias da pele conseguem ultrapassar as barreiras de defesa naturais do corpo humano, chegando em camadas mais profundas dos tecidos ou até mesmo na corrente sanguínea. Isto pode ocasionar diversas condições, inclusive quadros graves.

Staphylococcus Aureus: fatores de riscos

Segundo o especialista, as causas mais comuns para desenvolver infecções por S.aureus são múltiplos, mas podem se resumir a situações em que a barreira natural formada pela pele humana é rompida, seja por cortes, feridas, uso de drogas injetáveis ou por acessos venosos, no caso de infecções hospitalares.

Também são fatores de risco condições que afetam a imunidade dos tecidos do corpo, por exemplo o diabetes, a infecção pelo HIV e o uso de imunossupressores.

Saiba mais sobre a febre maculosa, que matou 4 pessoas em SP este mês; CONFIRA

Staphylococcus Aureus: principais sintomas



Corrêa afirma que os sintomas vão variar conforme o local afetado, mas geralmente as infecções por S. aureus ocorrem na pele, podendo apresentar calor e vermelhidão local, além de feridas e/ou bolhas. Também podem ocorrer indícios que chamamos de sistêmicos, como febre e mal estar.

O pior estado é quando a infecção gera um quadro inflamatório que afeta diversos sistemas do corpo, o que denominamos de sepse. Nestes casos, o diagnóstico e tratamento se tornam ainda mais urgentes, pois podem levar a óbito.

Staphylococcus Aureus: como saber o diagnóstico

A indicação de Eduardo Corrêa é primeiramente procurar um médico e passar por uma avaliação, em que o profissional habilitado vai por meio dos sinais e sintomas relatados pelo paciente e da história clínica, chegar a uma suspeita diagnóstica de infecção.

SAIBA como evitar contato com o carrapato que causa a febre maculosa

A identificação correta pode ser feita por meio de exames que reconhecem a bactéria presente no local da infecção, como S.aureus. Geralmente, este passo é feito utilizando-se amostras de secreções ou até de sangue para cultivar o microrganismo em laboratório, chamado de cultura.



Outro fator importante na realização da cultura é que ela vai apresentar também quais antibióticos são mais efetivos contra a bactéria que está naquele paciente, otimizando assim o tratamento.

Staphylococcus Aureus: opções de tratamentos



Quando se suspeita de infecção por S.aureus, existem uma gama de antibióticos que podem ser utilizados, desde formas tópicas (pomadas), comprimidos por via oral ou eventualmente drogas injetáveis por via intramuscular ou intravenosa.

O especialista ressalta a importância da população em geral evitar a automedicação e do profissional priorizar o uso racional dos antibióticos disponíveis, já que cada vez mais é observado o surgimento de bactérias resistentes aos antimicrobianos mais comumente utilizados.

No contexto do S.aureus, as bactérias conhecidas como MRSA (Staphylococcus Aureus resistente à meticilina) são resistentes à maioria dos antibióticos mais comuns. Este tipo de microrganismo antes era mais restrito ao ambiente hospitalar, porém, há registros de infecções por S.aureus do tipo MRSA em pacientes vindos da comunidade.

Staphylococcus Aureus: formas de prevenção



As principais formas de prevenção evidenciadas por Corrêa são baseadas em bons hábitos de higiene. O infectologista ressalta que é preciso manter as mãos limpas com a lavagem de água e sabão, especialmente em situações em que o indivíduo precisa manipular feridas ou quaisquer outras atividades em que haja contato com quebras na barreira da pele.

Caso a pessoa apresente um corte ou outros ferimentos na pele, estes também devem ser limpos de forma adequada. Em caso de surgimento de sinais de inflamação no local de feridas, é necessário procurar atenção médica para prevenir possível progressão para quadros mais sérios.

Ministério da Saúde apura suspeita de gripe aviária em humanos; ENTENDA