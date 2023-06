Veja maneiras de garantir o bem-estar dos idosos

Envelhecer não é necessariamente sinônimo de dependência, sendo importante que as pessoas pensem em um envelhecimento saudável e atuem no sentido da prevenção em idade precoce, minimizando, assim, os problemas decorrentes de um envelhecimento patológico e incapacitante.

Luciene Corrêa Miranda, mestre em Psicologia e pós-graduada em Desenvolvimento Humano, alerta que é importante mudarmos a ideia de que todo idoso necessitará de cuidados de terceiros. “Idosos saudáveis, do ponto de vista biopsicossocial, ou seja, que gozam de boa saúde física, cognitiva e mantêm relações sociais favoráveis, podem não necessitar de cuidadores, mesmo em idade mais avançada”, afirma a profissional.

Segundo a especialista, os “idosos que apresentam problemas de saúde mais sérios, que impõem riscos à sua vida ou que apresentam demência, infelizmente necessitarão de cuidados, o que geralmente traz uma série de problemas e constrangimentos não só para eles, como também para os familiares”.

Lugar ideal para residir

Uma das questões mais difíceis de lidar nessa fase, quando o idoso precisa de cuidados, é decidir qual é o lugar ideal para ele residir. Luciene Corrêa Miranda lembra que algumas questões principais devem ser consideradas nessa escolha.

“A primeira é onde o idoso poderá residir, se continuará em sua própria casa, recebendo a atenção dos filhos ou de um cuidador profissional; se irá para uma instituição de longa permanência para idosos [ILPI] ou se um filho se mudará para a casa do idoso”, explica a psicóloga.

Neste segundo caso, Luciene Corrêa Miranda alerta que é o filho que assume o papel de cuidador; por isso, é preciso cuidado para que ele não fique sobrecarregado. “Por último, a família deve ficar atenta para que o estresse do cuidado com os pais idosos não cause ou potencialize conflitos familiares já existentes”, explica.

Instituição de longa permanência para idosos

Quando o idoso não tem condições de viver sozinho, a família deve buscar as alternativas menos traumáticas possíveis, de acordo com o perfil e com o modelo de vida. O objetivo é que o idoso resida em segurança e o cuidador também possa gozar de uma boa qualidade de vida.

Muitas pessoas têm medo de encaminhar o idoso para uma ILPI, pois essa opção pode parecer um abandono, mas não precisa ser assim. “A ILPI é a melhor alternativa quando a casa do idoso não lhe oferece infraestrutura adequada ou quando ele precisa de supervisão profissional em tempo integral”, conta Luciene Corrêa Miranda.