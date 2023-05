Artrose de quadril: entenda o problema do presidente Lula e saiba como é feito o tratamento

Durante o evento de assinatura da Lei Paulo Gustavo na noite desta quinta-feira, 11, em Salvador, na Bahia, o presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva reclamou de dores na cabeça do fêmur e que esta dor o impede de jogar futebol. Ele disse ainda, durante o discurso na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, que depois marcará uma consulta com o médico e senador Otto Alencar (PSD-MG).

A dor pela qual o presidente se queixa é um dos sintomas característicos de artrose de quadril, doença esta que segundo dados do Ministério da Saúde em 2022, atinge 10 milhões de pessoas. O médico ortopedista especialista em cirurgia do quadril e membro titular da Sociedade Brasileira do Quadril (SBQ), Leandro Alves Oliveira, explica que a doença se caracteriza pelo desgaste na cartilagem que causa um processo degenerativo chamado de artrose.

“A artrose do quadril pode ser primária, quando não se tem uma causa conhecida, ou secundária. Nós falamos que uma artrose é secundária quando ela tem uma causa definida ou algum outro problema que envolve essa artrose no quadril. As principais causas de artrose secundária são displasia do desenvolvimento do quadril, impacto fêmoro acetabular, sequelas de trauma como fraturas, necrose avascular da cabeça femoral, doenças do quadril da criança e do adolescente, doença de Legg-Calve-Perthes, epifisiólise femoral proximal”, explica o médico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leandro pontua ainda que a artrose aumenta sua incidência na população idosa, com prevalência em pacientes acima dos 60 anos e que isso se dá principalmente na articulação de quadril por ela ser uma articulação de carga, já que ela sustenta nosso peso.

Tratamento de artrose

A artrose não tem cura mas pode ser tratada para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. O médico explica que inicialmente – principalmente nas formas leves e moderadas – o tratamento é feito de forma não cirúrgica, ou seja, de maneira conservadora.

“Essa forma conservadora é feita pela mudança de hábito de vida. A gente orienta ao paciente a perda de peso e a atividade física para fortalecimento muscular. Além disso, utilizamos medicamentos analgésicos para alívio da dor do paciente, solicitamos também a realização de fisioterapia, pois ela melhora a dor e melhora a mobilidade do paciente, evitando que ele perca força no membro inferior”, pontua.

Oliveira ressalta que quando o paciente tenta o tratamento conservador e a dor persiste e não apresenta melhora, há a possibilidade do tratamento cirúrgico. “O tratamento cirúrgico da artrose é feito pela artroplastia geral de quadril. A operação consiste na colocação de uma prótese que alivia a dor. A taxa de sucesso dessa cirurgia é muito grande, já que 90% dos pacientes que fazem a cirurgia relatam uma melhora significativa da dor com a melhora da qualidade de vida”, completa.