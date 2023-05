Estudos indicam que trabalhar à noite aumenta o risco de obesidade

Trabalhar durante a noite é uma realidade para muitos profissionais em diferentes setores. No entanto, a prática, apesar de essencial, pode ter impactos significativos na saúde, aumentando o risco de obesidade, diabetes e outros problemas, indicam estudos recentes.

De acordo com dados da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso), no Brasil, a ocorrência da obesidade aumentou cerca de 72% nos últimos 13 anos, saindo de 11,8%, em 2006, para 20%, em 2019. Estima-se que, em 2025, em todo o mundo, deverá haver 2,3 bilhões de adultos acima do peso, sendo 700 milhões de pessoas obesas, com IMC acima de 30.

Trabalhar à noite desalinha o ritmo do corpo

O médico nutrólogo e endocrinologista Dr. Ronan Araujo explica que o ciclo circadiano é um processo biológico que regula o ritmo do nosso corpo, incluindo as funções hormonais e o sono. Quando trabalhamos durante a noite, nosso ritmo circadiano é interrompido, o que pode levar a uma série de problemas de saúde. Esse desalinhamento pode, inclusive, aumentar o risco de obesidade e diabetes.

O trabalho noturno pode desencadear o sedentarismo (Imagem: Africa Studio | ShutterStock)

Impactos da má alimentação noturna

Um estudo relatado no artigo Prevalence of overweight and obesity among health professionals with shift work schedules: a scoping review, em 2023, mostra que, embora não sejam totalmente compreendidos, os mecanismos que ligam o trabalho por turnos à obesidade estão relacionados a alterações comportamentais, como privação do sono, sedentarismo, exposição à luz artificial, horários irregulares das refeições e dessincronização do ciclo circadiano. Esses hábitos não saudáveis podem levar ao desequilíbrio metabólico e ao ganho de peso.

Outro estudo recente da Universidade de São Paulo (USP) também constatou essas associações da privação de sono, do sedentarismo e da má alimentação. A pesquisa mostrou que pessoas que trabalham durante a noite geralmente ficam mais sedentárias e têm uma dieta menos saudável do que as pessoas que trabalham durante o dia. Isso pode ser explicado pelo fato de que, quando trabalhamos durante a noite, muitas vezes não temos acesso a alimentos saudáveis e frescos.

Como diminuir os riscos de obesidade?

“Trabalhar durante a noite pode afetar a saciedade, levando a uma maior ingestão de alimentos e, consequentemente, ao ganho de peso. A privação do sono também pode causar alterações hormonais que aumentam o apetite e reduzem a sensação de saciedade”, destaca o Dr. Ronan Araujo. Então, o que podemos fazer para minimizar os efeitos negativos do trabalho noturno na saúde? Embora seja difícil mudar o horário de trabalho, existem algumas estratégias que podem ajudar.

Manter uma dieta saudável é fundamental para garantir que o corpo esteja recebendo os nutrientes necessários para funcionar bem. Quanto àqueles que trabalham durante a noite, é importante tentar comer alimentos saudáveis e frescos, mesmo que isso signifique preparar refeições em casa antes do turno de trabalho. Além disso, é importante beber bastante água para manter o corpo hidratado.

O sono deve ser priorizado

Priorizar o sono de qualidade também é essencial. Tentar manter um cronograma consistente de sono, mesmo que isso signifique dormir durante o dia, pode diminuir os efeitos negativos do trabalho noturno na saúde. Ainda, é importante criar um ambiente de sono adequado, como um quarto escuro e silencioso, a fim de garantir que o corpo possa descansar adequadamente.

“Manter um estilo de vida saudável, incluindo exercícios regulares, e desenvolver uma rotina de sono de qualidade podem ajudar a reduzir os efeitos negativos do trabalho noturno na saúde. O exercício regular pode ajudar a manter o peso corporal saudável e melhorar a qualidade do sono. Busque ajuda especializada para te orientar e ajudar a reduzir os riscos da obesidade”, finaliza o Dr. Ronan Araujo.

