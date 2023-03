Campanha imunização da influenza inicia nesta segunda-feira, 27, no Ceará

O adiantamento da campanha de vacinação se deu pelo aumento no número de casos de gripe em decorrência da quadra chuvosa no Estado, que dura entre os meses de fevereiro e maio

A Campanha de Vacinação contra a influenza para o público infantil no Ceará foi antecipada. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), o imunizante poderá ser aplicado em crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias a partir desta segunda-feira, 27. No total, 284 mil doses já foram distribuídas aos 184 municípios.



O adiantamento da campanha de vacinação se deu pelo aumento no número de casos de gripe em decorrência da quadra chuvosa no Estado, que dura entre os meses de fevereiro e maio. Sendo assim, o Ceará inicia o cronograma de imunização antes da data prevista pelo Ministério da Saúde, que começa no dia 10 de abril.



O titular da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde, Antônio Silva Lima Neto, explica que a antecipação se dá pelo entendimento dos contextos pluviais do Ceará, e que neste período é comum que ocorra uma transmissão elevada do vírus, acima de tudo, na população abaixo dos seis anos, o que pode ocasionar internações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



Ele enfatiza que antecipando a campanha, o Ceará ganha mais dias de mobilização do público infantil. “Dessa forma, podemos prevenir uma série de casos e, no próximo dia 10, quando começará a convocação nacional, o Ministério da Saúde deverá enviar mais doses para o Ceará, ampliando a vacinação para outros grupos”, complementa.



A Secretária de Saúde do Estado, Tânia Mara Coelho, diz que a vacinação é uma forma de prevenção contra as doenças e que é de extrema importância que a campanha seja adiantada diante do aumento dos casos de viroses respiratórias no Ceará. “Nós da Secretaria de Saúde estamos empenhados em fazer o fortalecimento da vacinação para toda a população, não contra a gripe”, diz a gestora.



“Gostaria de ressaltar e convocar também a toda a população cearense a tomar o imunizante bivalente contra a Covid-29 que já estão disponíveis nos postos de saúde para os grupos prioritários, todas as prioridades, ou seja, inclui tanto pessoas acima dos 60 anos de idade, como gestantes, profissionais de saúde e moradores de abrigo”, reforça.



Prevenção além da imunização



Neste período de incidência, é importante tomar alguns cuidados para evitar transmitir ou vir a ter o vírus da gripe. É recomendado pela Secretaria de Saúde que se higienize as mãos de maneira frequente, principalmente antes de consumir alimentos e depois de tossir ou espirrar.



Importante também evitar tocar as mucosas de olhos, nariz e boca e, em caso da persistência dos sintomas por mais de sete dias, importante procurar assistência médica.

Sobre o assunto Gestantes e puérperas de Fortaleza já podem tomar a vacina bivalente

Covid-19: vacina bivalente está disponível para públicos prioritários

Tags