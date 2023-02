Mutirão de cirurgias eletivas: edital para unidades de saúde já está disponível

O edital para unidades de saúde que queiram participar do Plano Estadual de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas na rede pública de Saúde foi publicado neste sábado, 18. O projeto busca realizar 28.976 procedimentos que não são urgentes para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para que o projeto seja realizado, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) vai selecionar clínicas, hospitais-polo e outros equipamentos de saúde por meio de um chamamento público. Entidades sem fins lucrativos terão preferência.



Elmano sanciona lei que autoriza mais de 28 mil procedimentos de saúde não urgentes (Foto: Divulgação/Secretaria da Saúde do Ceará)



A lei foi sancionada pelo governador do Ceará, Elmano Freitas (PT), durante um evento no Palácio da Abolição nesta sexta-feira, 17, onde também aconteceu a criação da lei que cria o Projeto Ceará sem Fome. “Nós temos pressa, para que nenhum irmão cearense passe mais tempo esperando cirurgia e sem comida na mesa”, disse o governador.

Os 28.976 procedimentos são relativos às seguintes áreas: oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, cirurgia geral, gastroenterologia, ginecologia, urologia, nefrologia, neurologia e vascular.

Como se credenciar:

Os interessados em participar do chamamento público deverão apresentar a documentação — disponível no edital — na Coordenadoria de Regulação e Controle do Sistema de Saúde (Corac), localizado na Av. Almirante Barroso, 600, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza (bloco E, 1º andar). O prazo para credenciamento é de 30 dias corridos, passados cinco dias úteis da publicação do edital.

Telefone: (85) 3101-5250

E-mail: [email protected]



