Fortaleza: Centro Universitário oferece atendimentos de saúde gratuitos e a preço popular

Estão abertas as inscrições para consultas e procedimentos gratuitos e a preço popular na Clínica Integrada de Saúde do Centro Universitário Fametro (Unifametro), em Fortaleza. A instituição de ensino oferece atendimentos nas áreas de nutrição, enfermagem, fisioterapia, estética e cosmética, farmácia e psicologia. Os interessados podem realizar as inscrições até sexta-feira, 17, por meio do formulário disponível no site.

Os atendimentos são realizados por estudantes dos últimos semestres dos cursos da área da saúde, sob a supervisão de professores orientadores. O objetivo, de acordo com a instituição, é promover uma aproximação da universidade com a comunidade, além de dar mais experiência aos alunos.

Universidade oferece atendimentos de saúde gratuitos e a preço popular (Foto: Divulgação/Unifametro)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“As clínicas são equipamentos de laboratório que têm o propósito de atender a comunidade externa, promovendo atendimentos de prevenção e promoção da saúde. Nós temos a capacidade de atendimento de até seis mil pacientes na Clínica Integrada, por semestre”, explica Débora Laurentino, coordenadora das clínicas da instituição de ensino.

Os atendimentos também podem ser ampliados aos serviços de profissionais de Educação Física na Academia Unifametro.

Serviço

Período de inscrição: 16 e 17 de fevereiro

Inscrições: Por meio do preenchimento de um formulário

Horário de atendimentos: Segunda a sexta-feira, das 7 às 20 horas

Endereço: Rua Liberato Barroso, 1503, bairro Jacarecanga

Telefone: (85) 3206 6433

Sobre o assunto Indígenas têm menos acesso à vacinação contra covid-19, diz pesquisa

Crianças yanomami com desnutrição grave apresentam melhora

Metade das crianças com síndrome do zika não frequenta escola no Rio

SP proíbe exigência do comprovante do cartão de vacina contra covid-19

Câncer é primeira causa de morte por doença em crianças

Tags