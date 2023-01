Educação física: exercício para grupos especiais é tema de evento online

Palestras com profissionais da educação física, promovidas pela ANPT com apoio da CONFEF, acontecem a partir das 7 horas

O evento online Café com Personal, voltado para profissionais da educação física, vai abordar a prática de exercícios físicos para grupos especiais neste sábado, 28 de janeiro, a partir das 7 horas. A programação que será transmitida ao vivo é promovida pela Associação Nacional de Personal Trainers (ANPT) com o apoio do Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) e conta com palestras de professores da área.



Os denominados grupos especiais, no campo da educação física, são compostos por pessoas cujas condições de saúde interferem na prática de exercícios, como idosos, gestantes, pessoas com deficiência ou indivíduos diagnosticados com condições como diabetes, doenças cardiovasculares, síndromes genéticas, entre outros.

Apesar de o exercício físico para esses grupos nem sempre terem sido recomendados pelos profissionais, hoje o entendimento dos benefícios dessas práticas a pessoas com condições de saúde diversas é cada vez mais difundido.

O evento, que busca melhor discutir a prescrição de exercícios aos diversos grupos especiais, será transmitido ao vivo pelo Youtube. Na data, os participantes receberão um link que deve ser preenchido para obtenção do certificado de 10 horas.

Temas e horários das palestras:

Treinamento de Força - Seleção de exercícios para hipertrofia de quadríceps

7 horas - Ministrado pelo Prof. Dr. Jonato Prestes

Lesões Ortopédicas - Manejo das Lesões Ortopédicas do Joelho

8 horas - Ministrado pelo Dr. Felipe Brasil

Diabetes - Exercício físico no tratamento do Diabetes: o que treinar, porque treinar e como treinar

9 horas - Ministrado pela Profa. Ma. Bia Bicalho

Terceira Idade - A intervenção do Personal Trainer no treinamento do Idoso - por que treinar? O que treinar? Como treinar?

10 horas - Ministrado pelo Prof. Dr. Mauro Guiselini

Cardiopatias - Até onde posso ir com o aluno de alto risco cardiovascular?

11 horas - Ministrado pela Profa. Ma. Mayara Alves dos Santos

Hipertensão - Como o exercício físico reduz a pressão arterial? Efeito agudo, crônico e prescrição

13 horas - Ministrado pela Profa. Dra. Daisy Motta Santos

Obesidade - Como elaborar um treinamento seguro para pessoas com obesidade

14 horas - Ministrado pelo Prof. Me. Rafael Cardoso

Emagrecimento - A fisiopatologia da obesidade e o papel endócrino do exercício no emagrecimento

15 horas - Ministrado pelo Prof. Dr. Welton Godinho

Comportamento - Você conhece seu cliente? Entenda como eles funcionam!

16 horas - Ministrado pela Profa Ma. Cris Santos



