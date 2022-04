Novo produto à base de cannabis é liberado no Brasil pela Anvisa

Um novo produto medicinal à base de cannabis foi liberado no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta segunda-feira, 25. Chamado de Canabidiol Active Pharmaceutical, o produto será fabricado no Canadá e comercializado no Brasil em forma de solução, contendo 20 mg/ml de canabidiol (CBD) e limite de 0,2% de tetrahidrocanabinol (THC).

A aprovação, publicada no Diário Oficial da União (DOU), permite que o produto seja importado e vendido em farmácias e drogarias do País. A dispensação do medicamento deve ser feita pelo farmacêutico por meio de receita especial do tipo B, de cor azul.

Qualquer empresa interessada pode solicitar autorização sanitária de produtos cannabis ou do seu registro como medicamento, desde que siga as previsões sanitárias. No total, 15 produtos à base de cannabis estão liberados no Brasil, sendo cinco feitos de extratos de cannabis sativa e 10 à base do fitofármaco canabidiol.

São eles: Canabidiol Active Pharmaceutical; Canabidiol Prati-Donaduzzi; Canabidiol NuNature (17,18 mg/ml); Canabidiol NuNature (34,36 mg/ml); Canabidiol Farmanguinhos (200 mg/ml); Canabidiol Verdemed (50 mg/ml); Canabidiol Belcher (150 mg/ml); Canabidiol Aura Pharma (50 mg/ml); Canabidiol Greencare (23,75 mg/ml); Canabidiol Verdemed (23,75 mg/ml); Extrato de Cannabis sativa Promediol (200 mg/ml); Extrato de Cannabis sativa Zion Medpharma (200 mg/ml); Extrato de Cannabis sativa Alafiamed (200 mg/mL); Extrato de Cannabis sativa Greencare (79,14 mg/ml); e Extrato de Cannabis sativa Ease Labs (79,14 mg/ml).

