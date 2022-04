O que é Afasia Progressiva Primária, doença que interrompeu carreira do chargista Angeli

O chargista brasileiro Arnaldo Angeli Filho, mais conhecido como Angeli, da Folha de S.Paulo, anunciou o fim da carreira na última quarta-feira, 20, após ser diagnosticado com Afasia Progressiva Primária (APP), doença neurodegenerativa que atinge a linguagem. A patologia é um subtipo diferente de afasia, condição que também acometeu o ator Bruce Willis em março deste ano.

Ao todo, existem três subtipos de afasias primárias: Afasia Progressiva Primária Agramática (APPA), Afasia Progressiva Primária Semântica (APPS) e Afasia Progressiva Primária Logopênica (APPL). De modo geral, elas se caracterizam pela dificuldade em compreensão e interpretação, além da dificuldade em executar a fala em si, se encontrando dentro do conceito de doenças demenciais, como o Alzheimer.

"O paciente apresenta dificuldade para se comunicar, com prejuízo na habilidade de compreensão ou de se expressar. O paciente geralmente apresenta dificuldade com a escrita e a leitura", explica o neurologista Pedro Braga, professor da Universidade Federal do Ceará (UFC). Ele pontua que a evolução do quadro também pode gerar alterações na memória.

A longo prazo, o paciente pode apresentar alterações em relação à atenção e ao comportamento, podendo desenvolver sintomas motores semelhantes aos da doença de Parkinson. Os primeiros sinais da APP podem ser percebidos pela dificuldade para nomear objetos, perda da fluência da fala e troca de palavras durante uma conversa, explica o neurologista.

Semelhante ao Alzheimer, também não existe cura para a afasia em seus três subtipos. Outras doenças psicológicas também podem se desenvolver com a evolução dos sintomas. "Não existe tratamento curativo. Os pacientes necessitam de fonoterapia intensiva. Além disso, muitos sintomas de depressão, ansiedade e agitação podem ser amenizados com medicamentos específicos", pontua o neurologista.

Ainda quando comparada com o Alzheimer, a APP também pode ser caracterizada como doença degenerativa do cérebro, segundo o especialista, agindo, em ambos os casos, de forma progressiva. A alteração na linguagem, no entanto, principal sintoma da APP, só se apresenta no Alzheimer como um dos sintomas mais tardios.

O tempo de evolução da APP pode variar, afirma o Dr. Pedro. "É muito variado, podendo ser rápido, em três anos, ou mais lento, entre 10 e 12 anos. Alguns pacientes permanecem com dificuldade restrita à linguagem e outros evoluem com outros sintomas", explica. A afasia, condição que acometeu o ator Bruce Willis, é o nome dado a toda e qualquer alteração de linguagem.

