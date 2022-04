Anvisa recebe pareceres sobre uso da CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta terça-feira, 12, que já recebeu duas avaliações dos especialistas externos integrantes do processo de aprovação do uso da CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos. De acordo com a Agência, o processo de avaliação do imunizante é conduzido por especialistas sem ligação com o órgão e de áreas relacionadas ao tema.

Um dos pareceres recebidos pela Agência foi elaborado conjuntamente pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) e Sociedade Brasileira de Infectologia. O documento foi encaminhado ao órgão nesta segunda-feira, 11. Antes, no último dia 8, a Anvisa já havia recebido parecer da Sociedade Brasileira de Imunologia.

Ainda faltam opinar sobre a aprovação a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco). As instituições ainda não sinalizaram prazo para o envio dos pareceres.

Segundo a Anvisa, um dos pontos de atenção na análise dos especialistas é a demonstração de dados sobre a duração da proteção e quantidade de doses necessárias que precisariam ser utilizadas para esta faixa etária. Esses dados, reforça a Agência, são fundamentais para que se conclua sobre a proteção adequada do imunizante às crianças.

O processo de análise do pedido da indicação da CoronaVac para a faixa de 3 a 5 anos teve início no último dia 14 de março. Desde então, a Anvisa já realizou reuniões com a equipe do Instituto Butantan –desenvolvedor da vacina– e especialistas externos. A agência diz que a liberação para o uso depende do atendimento a todos os critérios regulatórios que são importantes para proteger a saúde do público alvo da imunização.

