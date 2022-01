Menino de 9 anos trabalha de manicure para ajudar tratamento do irmão com câncer

Com apenas 9 anos, o menino Gabriel Aarón passou a trabalhar com o intuito de ajudar seus familiares a custearem o tratamento médico de seu irmão de 4 anos, Bryan, que tem câncer. O garoto trabalha como manicure e o valor arrecadado no serviço é destinado exclusivamente aos procedimentos.

Bryan precisa de uma cirurgia testicular e não se sabe quantas intervenções serão necessárias. Em entrevista ao site Mega Notícias, Gabriel disse que dedica parte do seu tempo para aplicar unhas de acrílico em suas clientes, sendo a maior parte delas amigas ou conhecidas da família. Todo atendimento é feito em um cômodo da casa e supervisionado pelos seus pais, que vivem em Novo Laredo, no México.

"Elas me dizem que tudo vai ficar bem, que nada de ruim vai acontecer, que eles vão me apoiar", afirmou o garoto.

A verba é destinada para que Bryan consiga viajar até o hospital Nuevo Laredo, no México, onde serão realizados os procedimentos. A história viralizou nas redes sociais e, por conta disso, a mãe dos meninos resolveu criar uma vaquinha virtual para diminuir os custos com o tratamento, já que a cirurgia será realizada dentro de alguns meses.

Gabriel faz publicações das unhas que faz de suas clientes e, no post mais recente feito no Facebook do menino, publicado no dia 5 deste mês de janeiro, contavam com mais de 25 mil curtidas, 3 mil comentários e 25 mil compartilhamentos.

