Começa hoje vacinação de crianças contra covid-19 em SP

Começou hoje (17), na cidade de São Paulo, a vacinação contra covid-19 de crianças de 5 a 11 anos de idade com comorbidades ou deficiências físicas permanentes. Também serão imunizadas nessa fase crianças indígenas que vivem em aldeias.

Na capital paulista, a vacinação será realizada nas unidades básicas de Saúde (UBSs) e assistências médicas ambulatoriais (AMAs). Foram disponibilizadas 64 mil doses para esta etapa da campanha. Os endereços podem ser localizados no sistema Busca Saúde . A imunização ocorre das 7h às 19h.

A disponibilidade das doses pediátricas pode ser verificada na página De Olho na Fila , que mostra ainda o tamanho das filas de espera nos pontos de vacinação.

As crianças devem estar acompanhadas por um responsável com mais de 18 anos e apresentar documento de identificação (preferencialmente o CPF), carteira de vacinação e comprovante de condição de risco ou comprovante de deficiência permanente.

Público alvo

O estado de São Paulo recebeu inicialmente 234 mil doses da vacina da Pfizer, destinadas especificamente para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A recomendação do governo estadual às prefeituras é que, nesta primeira etapa, sejam priorizadas as crianças com comorbidades ou deficiência, além das indígenas e quilombolas.

A estimativa do governo é que 850 mil jovens façam parte desse grupo prioritário nos 645 municípios paulistas.

