Capital paulista soma 498 casos da variante Ômicron

A cidade de São Paulo identificou ontem (14) 332 novos casos da variante Ômicron da covid-19. Com isso a cidade soma 498 casos da nova linhagem do vírus.

Das 340 amostras analisadas pelo Instituto Butantan, referente à semana epidemiológica 52, 332 (97,64%) foram positivas para variante Ômicron e oito (2,35%) para variante Delta.

A vigilância genômica é feita em parceria entre a prefeitura e o Instituto Butantan. “O órgão orienta que os indivíduos sigam com medidas de etiqueta respiratória, tais como uso de máscaras e álcool em gel, cobrir a boca e nariz quando tossir ou espirrar e lavar as mãos imediatamente após contato com secreções respiratórias”, alerta a prefeitura em nota.

