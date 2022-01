Janeiro Branco: série de lives debate cuidados com saúde mental

Assim como acontece em outros meses do ano, janeiro tem sido associado a uma cor que representa uma questão social contemporânea. Neste mês ocorre o Janeiro Branco, em que discussões associadas ao cuidado com a saúde mental são pautadas por movimentos sociais e entidades diversas. Por esse motivo o Nosso Lar Hospital realiza uma série de lives sobre o tema, em parceria com a startup Amar.Elo.

Semanalmente às 19 horas de terça-feira, palestrantes convidados dividirão debates acerca de saúde mental. Os eventos serão transmitidos simultaneamente nos perfis do Instagram de ambas entidades. Durante janeiro, a parceria também resultará em escutas online e gratuitas que podem ser agendadas através do WhatsApp, pelo telefone (85) 99649-5509, além de divulgação de vídeos e e-books sobre o tema.

“Buscamos convidar as pessoas a serem inspiração umas para as outras. Vamos levar essa bandeira para todos por meio do exemplo e por meio do modo que cuidamos de nós mesmos. Neste ano, vamos tentar mostrar, através da Campanha Janeiro Branco, que vale a pena cuidar da nossa saúde mental, por meio do cuidar que inspira”, declarou a psiquiatra e diretora geral do Nosso Lar Hospital, Ticiana Macedo.

Serviço

Lives de Janeiro Branco de Nosso Lar Hospital e Amar.Elo

Às terças-feiras, 19 horas

11 de janeiro

Janeiro Branco - Saúde Mental e seus conceitos

Palestrantes: psicóloga Mariane Pedrosa e terapeuta ocupacional Rute Leite

18 de janeiro

Autocuidado e bem estar como planejamento ativo e frequente

Palestrantes: psicólogas Priscilla Azevedo e Aline Bernardo e terapeuta ocupacional Hanna Linhares

25 de janeiro

Práticas de autocuidado no trabalho

Palestrantes: psicólogos Pedro Ítalo e Valdirene Sousa e terapeuta ocupacional Tereza Quezado



