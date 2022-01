Ceará: quase metade dos trabalhadores da saúde precisam de apoio psicológico na pandemia

Quase metade dos trabalhadores da saúde cearenses precisam de apoio psicológico durante a pandemia, de acordo com dados preliminares de pesquisa da Escola de Saúde Pública Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS). No total, participaram 551 profissionais, sendo 392 de Fortaleza e 159 do Interior do Estado.

Dentre as pessoas ouvidas pelos pesquisadores, 5% foi identificada com sofrimento psíquico grave, com risco de suicídio. A pesquisa, que continuará durante os próximos meses, encontrou indícios de possibilidade de transtornos ansiosos ou depressivos em grupo considerável de trabalhadores da área que atuaram diretamente com a pandemia do novo coronavírus.

Jadson Franco, supervisor do Centro de Investigação Científica da ESP/CE, explicou que a intenção dos estudos é recomendar e discutir a criação de políticas públicas para a saúde mental no Ceará. Ele garante ainda que as pessoas que estão sendo identificadas com transtornos mentais mais graves estão sendo amparadas pela equipe do órgão, com disponibilização de psicólogos e psiquiatras.

“Não podemos mais tratar da saúde mental sem os dados concretos. A pesquisa surgiu dessa lacuna de conhecimento que temos em relação à Covid-19, inclusive em relação aos efeitos psicológicos que a doença pode causar”, explicou o especialista. Foram consultados profissionais de 65 cidades cearenses, sendo 80% trabalhadores do serviço público.

Preconceito

Apesar de ser uma temática muito discutida durante a pandemia do novo coronavírus, a saúde mental segue sendo motivo de tabu e preconceito nos hospitais cearenses, conforme aponta Jadson. O especialista lamenta que ainda exista o mito do “super-herói” em relação aos profissionais de saúde, mas aposta que a continuidade dos debates sobre o tema pode contribuir para mudar o cenário.

“O cuidado com a saúde mental faz parte da saúde em geral do ser humano, mas ainda há muito esse sentimento de que depressão é a falta do que fazer, de que é só estresse... Há uma necessidade maior de empatia e até de conhecimento da saúde mental, precisamos avançar muito para entender”, argumenta.

Um exemplo citado por Jadson para isso são as turmas formadas pela ESP/CE para cursos sobre a saúde mental. Entre setembro de 2021 e fevereiro deste ano, cerca de 200 profissionais de diversos municípios cearenses devem participar de capacitações com foco para lidar com princípios da saúde mental e da atenção psicossocial comunitária e territorial.

A segunda fase da pesquisa, intitulada The Covid-19 Heroes, deve aprofundar os primeiros dados coletados pelos pesquisadores e se debruçar para entender os fatores estressores, adoecedores e pós-traumáticos da pandemia. Em atual fase de produção e submissão de publicações desta primeira fase, a expectativa dos pesquisadores é que resultados mais concretos sobre o cenário possam ser apresentados à população no segundo semestre deste ano.



Confira iniciativas de psicoterapias gratuitas no Ceará

- Psicólogos Voluntários do Ceará

Agendamentos pelo Instagram (@psicólogosvoluntariosceara) ou pelo e-mail (psicologosvoluntario[email protected]).

- Escuta Terapêutica do Projeto Carmens

Agendamentos pelo Instagram (@carmens_comunidade) ou pelo e-mail ([email protected]).

- Conexão Afetiva

Público Alvo: profissionais e colaboradores da área da Saúde, profissionais de segurança, pacientes com Covid e familiares de pacientes com Covid.

Agendamentos pelo Instagram (@plantaopsi_) ou pelo site (Plantão Psicológico On-line).

- Plantão Coronavírus

Iniciativa do Governo do Ceará. É possível ser atendido pelo WhatsApp (85 98439-0647) ou pelo telefone (0800 275 1475)

- Centro de Atenção Psicossocial (Caps)

É possível ainda receber atendimento psicológico gratuito por meio dos Caps, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Veja lista de endereços e contatos em Fortaleza:

Regional I

CAPS GERAL

-Centro de Atenção Psicossocial Nise da Silveira – Rua Soares Balcão, 1494- São Gerardo. Telefones: 3105.1119 / 3452.1960

CAPS AD



-Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Dr. Airton Monte – 24hs

Av. Monsenhor Hélio Campos, 138 – Cristo Redentor (Dentro do CSU e UAPS Virgílio Távora). Telefones: 3433.9513

Regional II

CAPS GERAL

-Caps Geral Dr. Nilson de Moura Fé 24hs – Rua Pinto Madeira, 1550 – Aldeota. Telefones: 3105.2632 / 3105.2638

CAPS AD

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – Dr. José Glauco Bezerra Lobo. Rua Giselda Cysne, s/n – Cidade 2000 (próximo ao Posto de Saúde Rigoberto Romero)

– Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas – Centro – Rua Dona Leopoldina, 08 – Telefone: 3223-63-88

CAPS INFANTIL

– Dr. Marcus Vinicius Ponte de Sousa Infanto Juvenil – Rua Giselda Cysne, 87 – Cidade 2000- próximo ao Posto de Saúde Rigoberto Romero. Telefone: 3249-50-03

Regional III

CAPS GERAL

Prof. Gerardo da Frota Pinto -Rua Francisco Pedro, 1269 – Rodolfo Teófilo. Telefones: 3433.2568 / 3105.3451



CAPS AD

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Caps AD – Rua Frei Marcelino, 1191– Rodolfo Teófilo. Tele3105.3420 / 3105.3722

Regional IV

CAPS GERAL

– Centro de Atenção Psicossocial – Av. Borges de Melo, 201 – Jardim América. Telefones: 3131.1690 / 3494.2765



CAPS AD

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – Caps AD – Alto da Coruja -Rua Betel, 1826, Itaperi. Telefones: 3493.5538

Regional V

CAPS GERAL

-Centro de Atenção Psicossocial Bom Jardim Caps II -Rua Bom Jesus, 940 – Bom Jardim. Telefones: 3245.7956 / 3105.2030



CAPS AD

-Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas -Rua Antônio Nery S/N-Granja Portugal – Telefones: 3105.1023 / 3488.5717

Regional VI



CAPS GERAL

– Centro de Atenção Psicossocial – Rua Carlota Rodrigues, 81 – Messejana. Telefones: 3488.3312 / 3276.2051

CAPS AD

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – Casa Da Liberdade – Rua Salvador Correia de Sá, 1296- Sapiranga. Telefones: 3273.5226 / 3278.7008

CAPS INFANTIL

– Centro de Atenção Psicossocial Infantil Maria Ileuda Verçosa – Capsi – Rua Virgilio Paes, 2.500- Cidade dos Funcionários. Telefones: 3105.1510 / 3105.1326



