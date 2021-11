Campanha de multivacinação para crianças e adolescentes é prorrogada até 30 de novembro

A Campanha Nacional de Multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias) foi prorrogada até o dia 30 de novembro. A iniciativa busca alcançar maior público-alvo e melhorar a cobertura vacinal dos mais jovens com outras vacinas presentes no Calendário Nacional de Vacinação.

A campanha vem ocorrendo desde o dia 1º de outubro e estava programada para encerrar no último dia 29. Conforme a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), até o dia 3 de novembro, o total de 314.326 doses de vacinas aplicadas em crianças e adolescentes no Ceará.

Dando continuidade a campanha, todos os postos de saúde dos 184 municípios cearenses funcionarão para aplicação dos imunobiológicos e verificação da situação vacinal de crianças e adolescentes. Para receber a imunização, basta que as crianças ou adolescentes compareçam ao posto de saúde mais próximo, acompanhados dos pais ou responsáveis, portando o cartão de imunização e documento de identificação com foto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza registra alta adesão no "Dia D de Multivacinação" e supera outras capitais

Covid-19: CDC apoia vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos

Anvisa se reúne com Butantan para tratar de vacinação em crianças

De acordo com a coordenadora da Célula de Imunização da Sesa, Kelvia Borges, destaca que a adesão à campanha é fundamental para combater doenças imunopreveníveis. “A vacinação é uma atividade essencial. A multivacinação para crianças e adolescentes possibilita a atualização da caderneta de vacinação e evita que o reaparecimento de doenças já controladas ou erradicadas afetem a população”, afirma.

A coordenadora ainda ressalta que pais e responsáveis que ainda não vacinaram seus filhos devem buscar um posto de saúde próximo à sua residência, e lembra que crianças menores de cinco anos de idade são o grupo mais vulnerável para o adoecimento por doenças imunopreveníveis. Além disso, Kelvia destaca que o retorno às aulas pode possibilitar maior exposição, já que os vírus podem circular novamente em função da não imunização de algumas crianças e adolescentes.

Baixos índices

Os baixos indicadores vacinais no público infanto-juvenil preocupam a Sesa. Isso porque neste ano, nenhum dos imunizantes destinados aos menores de um ano alcançou a meta recomendada pelo Ministério da Saúde, que estipula pelo menos 90% de cobertura vacinal.

A vacina contra tuberculose (BCG), por exemplo, foi aplicada em apenas 58,8% do grupo prioritário entre janeiro e setembro, 31,2% abaixo do percentual mínimo estipulado pelo MS. O índice é inferior ao registrado no mesmo período de 2020 (64,9%). Os imunizantes menigocócica C (66,9%), pentavalente (68%), pneumocócica (65,5%), poliomielite (67%) e tríplice viral (67,4%) também ficaram abaixo do que preconiza o Ministério.

Veja quais vacinas estão disponíveis:

Esquema vacinal em crianças até 6 anos, 11 meses e 29 dias:

- BCG

- Hepatite B

- Pentavalente

- Poliomielite

- Rotavírus

- Pneumocócica 10

- Meningocócica C

- Febre Amarela

- Tríplice Viral

- DTP

- Hepatite A

- Varicela

Esquema vacinal em adolescentes até 14 anos 11 meses e 29 dias:

- Hepatite B

- Febre Amarela

- Tríplice Viral

- dT

- Meningocócica ACWY

- Varicela

- HPV

- dTpa

Observação 1: A vacina contra a febre amarela não deve ser administrada simultaneamente com a vacina tríplice viral ou tetra viral em crianças menores de 2 anos. O intervalo entre estas deverá ser de 30 dias (mínimo 15 dias).

Observação 2: Devem ser vacinados aqueles que estão com doses incompletas ou que não tomaram nenhuma das vacinas citadas.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags