Saúde de João Gomes: entenda por que café pode causar refluxo e afetar a voz

Pessoas que possuem sintomas de refluxo e gastrite devem tomar cuidado com a ingestão excessiva do café para evitar o agravamento desse quadro, informam especialistas. Refluxo pode atrapalhar desempenho vocal

O refluxo pode trazer prejuízos para além do mal-estar: o incômodo pode atrapalhar até mesmo o desempenho vocal. João Gomes, uma das vozes mais conhecidas do piseiro, relatou nesta semana que abandonará o café por motivos médicos. O artista de 19 anos percebeu que o consumo da bebida estava lhe trazendo dificuldades ao emitir algumas notas e desconforto ao deitar.

O refluxo gastroesofágico é quando ocorre o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago (órgão que conecta a boca ao estômago), trazendo sensações incomômodas ao paciente e danos à mucosa do órgão. Os sintomas mais comuns são a regurgitação, sensação que o alimento está “voltando”, e a queimação no estômago que costuma atingir a garganta e o peito.

Uma das principais razões para a doença do refluxo é a falha no esfíncter inferior do estômago, que é um anel de fibras musculares. Ele funciona como uma válvula que contrai e relaxa constantemente. Quando ocorre um aumento nos eventos de relaxamento, as sensações de queimação tendem a aumentar consequentemente, já que a válvula não estará contraída e o alimento encontrará espaço para voltar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a médica gastroenterologista e endoscopista, Priscilla Luna da Silva, existe uma parcela da população que quando ingere certos alimentos considerados gatilhos, como o café e o chocolate, tem uma tendência a aumentar os eventos de relaxamento transitório do esfíncter.

A doutora ainda acrescenta que certas mudanças comportamentais podem ajudar a diminuir a sensação de queimação. Por exemplo, evitar comer com líquidos e esperar, pelo menos, duas horas após uma alimentação para se deitar.

“O café, em termos de performance vocal, não é aconselhável que se tome antes de uma apresentação, ou depois de aquecer a voz, para não prejudicar o preparo da prega vocal com secreções amargas ou açúcares da bebida”, afirma o mestre em Música Davi Silvino Moraes, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (Ifce).



O professor ainda comenta que não só o café, mas também a ingestão de qualquer alimento após o aquecimento da voz pode prejudicar o desempenho, pois acaba colocando as cordas vocais em condições de repouso novamente.

Segundo ele, o ideal, antes de qualquer apresentação, é a ingestão de líquidos, água em temperatura natural e sucos naturais, além de alimentos mais leves, como frutas com pouca acidez e vegetais frescos.

Nas redes sociais, Joao Gomes já chegou a chamar café de "combustível":

Alimentos e bebidas que agravam o refluxo

Para facilitar o combate ao refluxo, deve-se estar atento aos principais alimentos e bebidas que estão diretamente relacionados ao agravamento do quadro, são eles:

- Alimentos com alto teor de gordura;

- Bebidas alcoólicas;

- Bebidas gaseificadas;

- Menta e hortelã;

- Pimentas e molhos picantes;

- Cafeína.

Sintomas da Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE)



- Azia;

- Regurgitação

- Dor torácica não cardíaca;

- Tosse crônica;

- Apneia do sono.

Fonte: Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia; médica gastroenterologista e endoscopista Priscilla Luna da Silva

Tags