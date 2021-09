Rio de Janeiro antecipa calendário de vacinação contra a Covid-19

O município do Rio de Janeiro conclui neste sábado, 25, o calendário de imunização das idades autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para receber a vacina contra a Covid-19. A campanha de vacinação, que por nove meses vem contemplando faixas etárias por ordem decrescente, chegou nesta sexta-feira, 24, e no sábado, 25, aos adolescentes de 12 anos. Mais de nove milhões de doses foram aplicadas na campanha, ultrapassando metade da população carioca total com o esquema vacinal completo e 99% dos adultos imunizados.

De acordo com o secretário municipal de Saúde Daniel Soranz, o chamado passaporte da vacina incentivou ainda mais cariocas a se imunizar: “Tivemos uma procura alta de pessoas buscando se vacinar na repescagem. Ficamos felizes em vaciná-las”.

O cumprimento das metas para a campanha de vacinação contra a Covid-19, como vacinar 90% da população adulta com a primeira dose, inicialmente planejado para o dia 2 deste mês, foi antecipado, em 18 de agosto. Outro exemplo era a previsão de início da aplicação da dose de reforço em outubro, mas que acabou acontecendo um mês antes, em 1º de setembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Covid: taxa de positividade de exames é a menor desde o início da pandemia no Ceará

Vacinação em Fortaleza: veja lista de agendados para sábado, 25

Média móvel: Fortaleza registra menos de 3 casos de Covid-19 por dia

Brasil registra 699 mortes e 19 mil casos por Covid-19 nas últimas 24 horas

O superintendente de Vigilância em Saúde do Rio de Janeiro, Márcio Garcia, disse que “sempre destacamos que as vacinas usadas na cidade são aprovadas pela Anvisa, seguras e eficazes. Cada vez estamos mais vacinados e protegidos. Segundo ele, “a primeira dose é importante, mas a segunda é a forma de atingir a proteção completa”.

Eventos-teste

Nos eventos-teste que começam a ser realizados na cidade é obrigatório o comprovante de imunização. O secretário Soranz é favorável a abertura de festas e shows com controle do público. “Temos muita certeza de que devemos começar a oferecer alternativas seguras para a população. É importante dar opções para as pessoas terem lazer com menos risco”, afirmou.

Três eventos realizados foram partidas de futebol, nos dias 15, 19 e 22 de setembro, onde o público precisou apresentar, além do comprovante vacinal, resultado negativo de Covid-19 em exame realizado até 48h antes do início do evento. A partir dessa testagem, foi identificado um percentual de infectados com coronavírus de 0,9%, 1,1% e 0,2%, respectivamente. Essas pessoas foram impedidas de ingressar nos estádios, preservando a segurança dos eventos.

Nos casos de ambiente controlado, com todo o público testado e vacinado, não é necessário o uso de máscaras e o distanciamento. “Mas é importante ter clara a ideia de que essa liberação vale apenas para os eventos-teste, com essas condições específicas. Para os demais espaços públicos e de uso coletivo, o uso de máscara e o distanciamento devem continuar sendo respeitados”, informou em nota a secretaria.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags