Qual a diferença entre nível técnico, médio e superior?

Você pode até pensar que, tendo nível superior, seria mais fácil escolher os cargos de nível médio - já que estes exigem um nível menos puxado de conhecimento. No entanto, segundo Camila Montenegro, professora da Passo a Passo Cursos e servidora pública, essa escolha é errada, apesar de comum. “As pessoas não levam em consideração como as vagas de nível médio acabam ficando mais concorridas e, assim, mais difíceis de se alcançar”. Entenda, a seguir, as diferenças entre os cargos de nível técnico, médio e superior.

Técnico, médio ou superior. Essas são as opções mais comuns e se diferenciam em relação ao nível de educação exigido no edital de cada concurso. Mesmo tendo nível superior, uma pessoa pode se candidatar a uma vaga de nível médio, mas o contrário não se aplica.

- Aulas de Técnicas de Estudo; - Aulas de Atos Administrativos; - Cronograma para Nível Técnico; - Cronograma para Nível Superior; - Simulado Comentado; - Acesso ao Caderno do Q-Concursos da Prof Camila com mais de 57 mil questões.

BÔNUS

Lista com os melhores professores e materiais do país por onde você pode estudar;

E-book "Sacadas de uma Concurseira" SUPER BÔNUS AULA DESTRINCHANDO O EDITAL, onde ela fala tudo sobre o edital do concurso, dicas sobre a banca, sobre o histórico do que mais cai na prova e muito mais.

Não perca essa chance, adquira o seu e estude com a melhor!