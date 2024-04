A trajetória de quem resolveu mudar de vida sozinha

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.04.2024: Camila Montenegro, Auditora SEFAZ/CE. (Foto: Aurélio Alves/O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Quando falamos em transição de carreira, qual o primeiro caminho que vem à sua mente? Uma nova faculdade, empreender, voluntariado, e freelancer, talvez. Para Camila Montenegro, o pensamento foi outro: prestar concurso público. Em entrevista ao O POVO, a engenheira química (e, hoje, auditora fiscal) contou como foi possível mudar de carreira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O POVO: Da Engenharia para a Receita Estadual aconteceu muita coisa, né? Quando você decidiu prestar concursos?

Camila Montenegro: Perto de concluir minha graduação em Engenharia Química, comecei a perceber que, embora eu fosse uma excelente aluna, as indústrias do Ceará nunca me escolhiam nos processos de seleção. Queira ou não, o ambiente de trabalho nas indústrias é muito masculino, e eu tenho cara de menina, voz de menina e 1,58 m de altura. A verdade é que ninguém me levava a sério. Fora isso, o mercado estava pagando muito pouco para o Engenheiro Químico, muitas vezes se contratava esse profissional para atuação dentro de laboratórios, desvalorizando o trabalho, além de as sedes das indústrias serem distantes da capital. Então, resolvi que eu precisava buscar algo que só dependesse de mim, do meu mérito, e não da indicação de ninguém. Algo que fosse realmente uma seleção imparcial, que pagasse bem e que ofertasse boas condições de trabalho.

Logo conheci uma pessoa que também possui graduação em outra área (no caso dela, farmácia) e que estava sendo super bem remunerada em um trabalho na área administrativa de um Tribunal. Meus olhos brilharam e eu vi uma luz no fim do túnel. OP: Você passou em mais de um concurso? Pode nos falar sobre suas aprovações? Camila: Foram 8 aprovações nas primeiras colocações. O primeiro concurso que passei foi em 2o lugar para o cargo de Agente Administrativo (nível médio) da Defensoria Pública da União, um órgão que auxilia juridicamente as pessoas necessitadas. Essa foi a minha grande paixão e até hoje pretendo voltar a fazer concursos para me tornar Defensora Pública. Depois fui aprovada no INSS, mas, ao ser nomeada, recusei o trabalho para continuar exercendo meu cargo na Defensoria. No Tribunal Regional do Trabalho fiz as duas provas e fui aprovada em ambas, tanto para nível médio (Técnico Judiciário), quanto nível superior em qualquer área (Analista Administrativo). No INSS passei em 6o lugar, no TRT para Técnico em 9o lugar, e no TRT para Analista em 1º lugar.

Além disso, ainda fui aprovada para Analista de Processo Administrativo do DATAPREV em 5o lugar, Analista Administrativo do TRF da 1a Região em Teresina em 1o lugar, Analista Administrativo no TRF da 5a Região em 4o lugar e, por fim, ainda enquanto cursava o bacharelado em Direito, para Auditora Fiscal Jurídica da Receita Estadual do Ceará, em 7o lugar, cargo que exerço atualmente em Fortaleza. OP: Quantas aprovações! Vendo assim, faz parecer que é fácil passar em concursos…