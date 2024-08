Setembro 2024: previsão do tempo no mês e como estará o clima

Previsão do tempo em setembro de 2024: veja como estará o clima durante o mês Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Com temperaturas acima da média em quase todo o país, agosto foi um mês marcado pelo calor e pela falta de chuva. O mesmo padrão deve se manter em setembro, devido ao aumento da temperatura dos oceanos e outros fenômenos climáticos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Clima em setembro de 2024: veja previsão do tempo durante o mês De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), setembro será um mês bastante seco - o que é geralmente esperado para o período - favorecendo a incidência de queimadas e o aumento nos casos de doenças respiratórias.

Para o mês, estão previstas anomalias climáticas que devem elevar as temperaturas. A principal afetada é a região central do Brasil, que, segundo as estimativas, pode apresentar valores acima de 30°C. Devido à redução de chuvas, os estados do Pará, Amazonas, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão e Piauí poderão enfrentam dias de calor excessivo. Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia devem variar entre 20°C e 22°C, enquanto os estados da Região Sul enfrentam aumento na temperatura.