Porto Alegre: previsão do tempo hoje (17/05); veja clima de sexta

Confira previsão do tempo para Porto Alegre (Rio Grande do Sul) hoje, sexta-feira, 17 de maio (17/05). Temperatura mínima é de 10°C, e a máxima de 14°C

A previsão do tempo para Porto Alegre (Rio Grande do Sul) hoje, sexta-feira, 17 de maio (17/05), é de chuvas durante o dia e à noite. A temperatura mínima é de 10°C, e a máxima de 14°C.

Previsão do tempo: Como fica o clima nos próximos dias em Porto Alegre?

Sábado (18/05): Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Domingo (19/05): Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite.

Segunda-feira (20/05): Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Terça-feira (21/05): Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Previsão do tempo: o que é?

A previsão do tempo é a análise de características geográficas e meteorológicas locais; Reúne dados meteorológicos observacionais, imagens de satélites e de radares meteorológicos, além dos resultados de modelos numéricos para antever o possível estado do tempo (geralmente em relação a chuvas e temperatura), em um determinado lugar.

A previsão do tempo antecipa as temperaturas, umidade do ar e possibilidades de chuva para algumas horas à frente (no caso da previsão de curtíssimo prazo) ou para os próximos dias (previsão de curto prazo).