Governadores e presidente tomam posse daqui a um ano; veja datas

Presidente e vice-presidente eleitos neste ano assumirão dia 5 de janeiro de 2027 e os governadores e vice-governadores serão empossados no dia seguinte / Crédito: Elza Fiúza/Agência Brasil

O Brasil e seus estados e Distrito Federal terão governadores e presidente tomando posse daqui a um ano. Isso porque, a partir do ano que vem, a data das posses do presidente e de governadores, atualmente ambas em 1° de janeiro, passarão por mudanças. A partir de 2027, o presidente e vice-presidente eleitos assumirão os cargos no dia 5 de janeiro; enquanto os governadores e vices serão empossados um dia depois, em 6 de janeiro.

Para outros cargos do Executivos municipais, as datas de posse não foram alteradas. Prefeitos e vice-prefeitos continuam a assumir os cargos no dia 1º de janeiro. Já deputados federais, estaduais e senadores são empossados em fevereiro, no retorno dos Legislativos. Eleições 2026 Neste ano, os eleitores brasileiros irão às urnas para votar para seis mandatos eletivos: presidente da República, governadores, dois senadores, deputados federais e deputados estaduais. De acordo com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro, enquanto o segundo turno, caso necessário para presidente ou governadores estaduais, está previsto para o dia 25 de outubro. Ao todo, pouco mais de 150 milhões de brasileiros estarão aptos a votar.