STF vai enfatizar punições a golpistas em evento de aniversário do 8/1

O tribunal concluiu no ano passado o julgamento dos acusados da trama golpista. Como resultado, foram presos o ex-presidente Jair Bolsonaro, integrantes da gestão dele e detentores de altas patentes das Forças Armadas.

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai realizar um evento na quinta-feira, 8, para lembrar o terceiro aniversário do 8 de janeiro de 2023. A ideia é ressaltar a gravidade da tentativa de golpe de Estado ocorrida no Brasil e as condenações e prisões impostas aos culpados.

Falta julgar apenas o blogueiro Paulo Figueiredo, que está foragido nos Estados Unidos. A expectativa é que a denúncia contra ele seja recebida neste semestre e, ao fim da ação penal, ele seja também condenado por participar da tentativa de golpe.

A cerimônia começará às 14h30 e será conduzida pelo presidente da Corte, Edson Fachin. Os demais ministros foram convidados, mas a lista de confirmações não foi divulgada. Como o tribunal está em recesso até fevereiro, é provável que nem todos compareçam.

Fachin vai inaugurar a exposição "8 de janeiro: mãos da reconstrução". Em seguida, será exibido o documentário "Democracia inabalada: mãos da reconstrução". Haverá também uma roda de conversa com profissionais da imprensa e uma mesa redonda sobre o dia que foram invadidas as sedes dos Três Poderes em Brasília.

Os palestrantes será o teólogo e pesquisador Ronilso Pacheco, o historiador Carlos Fico, a advogada e cientista social Juliana Maia Victoriano da Silva e o jornalista e pesquisador Felipe Recondo Freire.