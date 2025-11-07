Santa Quitéria: PF investiga interferência de facção em eleição

Nova eleição para prefeito e vice de Santa Quitéria ocorreu no último dia 26 de outubro. / Crédito: FCO FONTENELE

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE) deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 7, a Operação Promessa Vazia, no município de Santa Quitéria. A ação tem como objetivo reprimir e investigar a atuação de facções criminosas nas eleições municipais de 2024. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) em endereços ligados aos investigados.

As medidas judiciais visam apreender provas que possam esclarecer o envolvimento de candidatos e de outros indivíduos com facções, além de apurar possíveis práticas ilícitas relacionadas à corrupção e à coação eleitoral. LEIA TAMBÉM | Joel Barroso é eleito prefeito após pai ser cassado acusado de relação com facção

Eleições 2024

No ano passado, José Braga Barroso (PSB), conhecido como “Braguinha”, foi reeleito prefeito de Santa Quitéria, mas acabou preso horas antes de tomar posse, em 1º de janeiro de 2025. A prisão se deu por suspeita de envolvimento com facções criminosas. Na mesma ocasião, o vice-prefeito eleito, Gardel Padeiro (PP), também foi impedido de assumir o cargo.