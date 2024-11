Eleições EUA 2024: Kamala Harris lidera última pesquisa por 4 pontos

Na pesquisa anterior, feita em parceria da PBS News/NPR/Marist no início de outubro, dois pontos percentuais separavam Harris (50%) de Trump (48%).

A candidata do partido Democrata alcançou o apoio nacional de 51% dos entrevistados, contra 47% de Trump . O apoio para representantes de partidos independentes é de 2%, com margem de erro de 3,5 pontos.

O último levantamento PBS News/NPR/Marist , divulgado nesta segunda-feira, 4, véspera da eleição presidencial nos Estados Unidos, aponta uma vantagem de quatro pontos percentuais para Kamala Harris , atual vice-presidente do país, contra o ex-presidente Donald Trump.

Apesar de ainda ser liderança no eleitorado feminino, a vantagem de Harris contra Trump diminuiu nesse demográfico. A diferença de gênero era de 34 pontos há um mês, mas agora é de 15 pontos.

"A campanha presidencial de 2024 foi cheia de reviravoltas incomuns", disse em nota o Dr. Lee M. Miringoff, diretor do Marist Institute for Public Opinion. "Harris está bem posicionada para levar o voto popular para presidente, mas precisa percorrer um caminho estreito para atingir 270 no Colégio Eleitoral”.

Eleições EUA: como funciona o Colégio Eleitoral

O Colégio Eleitoral é um processo formado por delegados, que representam os seus estados. Cada estado recebe tantos eleitores (delegados) quantos são os membros do Congresso (Câmara e Senado).