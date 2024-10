Pesquisas em Fortaleza acertaram ou erraram? Veja desempenho dos institutos no 2º turno

Os institutos apontaram, majoritariamente, cenários parecidos sobre a disputa eleitoral pela Prefeitura da Capital. De seis pesquisas divulgadas na véspera, quatro apontaram empate técnico entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), levando em conta a margem de erro de cada pesquisa. Apenas os institutos Futura e Veritá mostraram o candidato do PL na liderança com vantagem fora da margem de erro.

A maioria das pesquisas eleitorais divulgadas nas vésperas do segundo turno, no último domingo, 27, apontou o resultado da eleição para prefeito de Fortaleza dentro da margem de erro.

A Quaest foi o levantamento que chegou mais próximo do resultado das urnas. A pesquisa mostrou os dois candidatos em empate numérico , com 50% cada. A margem de erro era de três pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa Datafolha Fortaleza , contratada pelo O POVO , mostrou os dois candidatos empatados tecnicamente, mesmo cenário apresentado pelo instituto em rodadas anteriores no segundo turno. Na última, o candidato do PL apareceu com 51% dos votos válidos, enquanto o petista estava com 49%. A margem de erro da pesquisa era de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O Instituto Real Time Big Data também indicou empate entre Evandro e André, porém o petista apareceu numericamente à frente, com 51% dos votos válidos, enquanto Fernandes tinha 49%. Divulgado na última sexta-feira e com uma margem de três pontos percentuais, esse foi o único levantamento que mostrou Evandro na liderança numérica entre as últimas pesquisas publicadas.

Na reta final do segundo turno, dois institutos registraram André Fernandes na frente de Evandro Leitão com vantagem. O levantamento feito pela Futura — com margem de erro de 3,1 pontos para mais ou para menos — mostrou Fernandes com 53,5% dos votos válidos e Leitão com 46,5%. Na pesquisa Veritá, com margem de 2,2 pontos percentuais, o candidato do PL teve 52,5% e o candidato do PT, 47,5%. Comparando com o resultado final, os dois levantamentos tiveram números fora da margem de erro.

Pesquisas acertaram resultado de Evandro Leitão e André Fernandes?

A maior parte das pesquisas acertou o cenário acirrado da eleição e se aproximou dos números indicados pelas urnas no fim do pleito. Evandro Leitão foi eleito com 50,38%, enquanto André Fernandes foi derrotado e recebeu 49,62% dos votos.