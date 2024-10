Fortaleza teve o resultado com menor diferença percentual das 15 capitais no 2° turno

As eleições municipais 2024 foram marcados por reviravoltas, vitórias acirradas e decisões com folga; veja dados das capitais nos 1° e 2° turnos

Aconteceu no domingo, 27, o segundo turno das eleições municipais de 2024 em 51 cidades brasileiras, dentre elas, 15 capitais. Com a apuração, Fortaleza foi o município com resultado percentual mais apertado na disputa, entre as capitais, no embate entre o agora prefeito eleito Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL).

A diferença entre Evandro e André foi de apenas 10.838 votos. O petista recebeu 716.133 votos, um quantitativo de 50,38% do eleitorado. Seu adversário, André Fernandes, que recebeu apoio de lideranças importantes da cena política fortalezense, como o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), terminou a disputa com 705.295 votos, o equivalente a 49,62%. Foi apenas 0,66%

O resultado com pouca diferença nas urnas convergiu com os cenários apontados pelas pesquisas de intenção de votos divulgadas no decorrer dos dias pré-segundo turno. Em outras capitais, também ocorreram episódios de vantagens curtas sobre a oposição.