Ricardo Nunes, do MDB, é reeleito prefeito de São Paulo

Ricardo Nunes, do MDB, venceu Guilherme Boulos (PSOL) e foi reeleito prefeito de São Paulo. Com 90,11% das urnas apuradas, o TSE confirmou a vitória do emedebista, que recebeu mais de 3 milhões de votos, equivalente a 59,57%. O resultado confirmou o favoritismo divulgado pelas pesquisas ao longo do segundo turno.

Nunes se elegeu como vice-prefeito de São Paulo em 2020, na chapa liderada por Bruno Covas (PSDB). Com o falecimento por câncer do psdbista, o emedebista assumiu a prefeitura em maio de 2021. Agora reeleito, terá mais quatro anos no cargo.