Candidatos apoiados por Lula disputam 2º turno em 5 capitais; aliados de Bolsonaro estão em 15

Presidente Lula (PT) e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disputam, respectivamente, cincoi e 16 capitais no 2º turno das eleições Crédito: Valter Campanato / Agência Brasil e FCO FONTENELE

O segundo turno das eleições para prefeito nas capitais é mais um palco para a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente tende a levar vantagem. Candidatos de Lula concorrem no segundo turno em cinco capitais: Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Natal (RN), Porto Alegre (RN) e São Paulo (SP). Os candidatos concorrem por PT e Psol. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os apoiados por Bolsonaro estão no segundo turno nas 56 capitais com 2º turno: Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Natal (RN), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO) e São Paulo (SP). Aliados do ex-presidente concorrem por PL, MDB, PSD e União Brasil.

Em todas as cinco capitais em que o PT disputa o segundo turno, há um adversário que disputa com apoio de Bolsonaro. O petista e o bolsonarista se enfrentam na região Nordeste em duas capitais: Fortaleza, com Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL); e Natal, com Natália Benevides (PT) e Paulinho Freire (União Brasil). No Sudeste, São Paulo se destaca por ter um dos principais confrontos nestas eleições. Por lá, o PT apoia Guilherme Boulos (Psol); o PL, a reeleição de Ricardo Nunes (MDB). O partido de Bolsonaro também disputa a capital minera, Belo Horizonte, com Bruno Engler (PL). Já Lula apoiou a candidatura vitoriosa do agora prefeito reeleito, Eduardo Paes (PSD), no Rio de Janeiro.

Centro-Oeste e o Sul também guardam confronto de capitais entre Lula e Bolsonaro. Em Cuiabá, a corrida eleitoral é entre Lúdio Cabral (PT) e Abílio Brunini (PL). Já em Porto Alegre, Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB) se enfrentam. Em Goiânia, Forianópolis e Curitiba, o petista não tem candidatos. Enquanto o ex-presidente apoia, respectivamente, Fred Rodrigues (PL), Eduardo Pimentel (PSD) e Topazio Neto (PSD). A região Norte é a única em que Lula e Bolsonaro não se enfrentam. Bolsonaro, no entanto, tem quatro candidatos concorrendo no 2º turno. São eles, Eder Mauro (PL), em Belém; Capitão Alberto (PL), em Manuas; Janad Valcari (PL), em Palmas; e Mariana Carvalho (União), em Rio Branco.

Saldo do primeiro turno No primeiro turno das eleições municipais de 2024, os aliados de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceram em duas capitais, com duas reeleições. Os apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram reeleitos em quatro municípios e eleito em um. João Campos (PSB) e Eduardo Paes (PSD), com endosso de Lula, venceram respectivamente, em Recife e no Rio de Janeiro. O primeiro obteve 78,12% dos votos válidos, enquanto o segundo, 60,47%. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com Bolsonaro, foram vitoriosos Arthur Henrique (MDB), com 75,18%, Bruno Reis (União Brasil), com 78,67%; João Henrique Caldas (PL), com 83,25%; Silvio Mendes (União Btasil), 52,19%; e Tião Bocalom (PL), com 54,82%. Eles comandam as prefeituras de Boa Vista (RR), Salvador (BA), Maceió (AL), Teresina (PI) e de Rio Branco (AC).