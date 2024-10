Simulador do TSE ajuda a evitar erros durante voto na urna eletrônica; veja como funciona

Com as eleições municipais marcadas para o próximo domingo, 6, o simulador de votação do Tribunal Superior Eleitoral auxilia os cidadãos no uso das urnas eletrônicas

As votações para prefeito e vereador ocorrerão em 5.569 cidades do Brasil neste domingo, 6 de outubro. O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oferece aos eleitores a oportunidade de treinar a votação utilizando um simulador online. A ferramenta busca esclarecer dúvidas sobre as etapas de votação e promover a familiarização com as funcionalidades da urna eletrônica, como a correção de erros de digitação e escolha das opções branco ou nulo.

O treinamento virtual apresenta as opções de 1º e 2º turno para as eleições municipais, além das eleições gerais no Brasil e no exterior. Criado em 2014, o recurso agora conta com a opção de instruções por áudio. O objetivo da voz sintetizada, nomeada de Letícia, é facilitar a compreensão e trazer mais humanização ao processo, caso o eleitor opte por utilizá-la.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O site pode ser acessado por meio de celular ou computador. Para o treino, são apresentados partidos e candidatos a prefeito e vereador com números fictícios. A página reproduz o design de uma urna eletrônica, com botões clicáveis para a inserção dos números. Caso ocorram erros, basta clicar em “Corrige” para dar continuidade a ação. A simulação pode ser repetida apenas atualizando a página.