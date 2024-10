Eleições 2024 Anápolis 2° turno: resultado da apuração para prefeito

Dos 5.569 municípios que participaram do primeiro turno das eleições de 2024, em 6 de outubro, apenas 103 localidades poderiam fazer parte da segunda etapa do pleito.

Eleições 2024 Anápolis no 2º turno: O que precisa para votar?

Para confirmar a sua participação nas eleições municipais de 2024, o eleitor deve estar em situação regular com a Justiça Eleitoral e possuir um título de eleitor.

De acordo com informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral, o alistamento para retirada do primeiro título é solicitado por meio do Autoatendimento Eleitoral - Título Net, sistema disponível nos Portais do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais.

Presencialmente, o eleitor pode optar por uma unidade de atendimento da zona eleitoral responsável pelo município de domicílio eleitoral (onde a pessoa deseja votar), com a exigência de um agendamento.