André Fernandes faz ato no Pirambu e critica Evandro por ausência em debate

O candidato à Prefeitura de Fortaleza André Fernandes (PL) realizou um ato de campanha na noite desta quarta-feira, 23, no bairro Pirambu, em Fortaleza. O início do evento atrasou devido à outra agenda de Fernandes durante o dia. Em discurso, ele aproveitou o momento para criticar a ausência de Evandro Leitão em alguns debates.

De acordo com a agenda oficial divulgada pela campanha de André, o adesivaço estava marcado para ocorrer às 17 horas, no cruzamento entre as avenidas Leste Oeste e Pasteur. Porém, Fernandes acabou atrasando devido a uma entrevista na TV Jangadeiro. O atraso no início do evento chegou a ser comunicado pelo candidato em vídeo publicado nas redes sociais.

Além do atraso de André, por volta das 17h30min, o local do encontro tinha a presença de vários apoiadores do candidato Evandro Leitão (PT) que, na mesma hora, realizava um ato no bairro Planalto Ayrton Senna. O endereço do adesivaço de Fernandes foi alterado para o cruzamento entre as avenidas Leste Oeste e Dr. Theberge.