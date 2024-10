Com aumento de quase 27%, número de prefeitas eleitas no Ceará chega a 38

O percentual de mulheres vitoriosas na eleição deste ano é de 20,6%, enquanto o de homens chegou a 79,4%. Número de mulheres eleitas no Estado é maior do que o de 2020

O Ceará registrou um aumento de mulheres eleitas para as prefeituras dos municípios em comparação com o pleito de quatro anos atrás. Ao todo, 38 municípios do Estado tiveram prefeitas eleitas ou reeleitas para mandatos a partir de 2025. Apesar do crescimento, o número de homens no comando de municípios do Estado ainda é maior, totalizando quase 80% dos prefeitos eleitos no Ceará.

O percentual de mulheres vitoriosas na eleição municipal deste ano é de 20,6%, enquanto o de homens chegou a 79,4%. O Ceará tem 184 municípios.

Do total de 38 políticas, 15 foram reeleitas e garantiram mais quatro anos na gestão dos municípios, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ainda segundo o balanço do órgão, das 38 prefeitas eleitas, 25 se declararam brancas e 13, pardas.