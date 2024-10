"Aiatolá" Malafaia e a estrutura político-teocrática da extrema-direita brasileira

Não é exagero pensar na relação do pastor Silas Malafaia com o movimento político da extrema direita brasileira, como algo parecido com a aliança do regime dos aiatolás iranianos e seus subordinados políticos. Após o primeiro turno da eleição, as duras críticas do líder religioso evangélico parecem mostrar uma preocupação com a coesão do voto evangélico a líderes que têm a sua benção.

Em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, Malafaia atacou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem chamou de covarde e omisso. Fato a se pensar é qual o interesse do líder ao fazer tais afirmações.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A atitude dele, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, em cima do muro pra ficar bem sabe com o que? Com os seguidores. Por isso que eu elogio o Tarcísio (de Freitas), essa é a posição de um líder", disse Malafaia se referindo ao ex-presidente.