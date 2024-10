Malafaia diz que fez as pazes com Bolsonaro após criticar sua conduta na eleição

O pastor evangélico Silas Malafaia afirmou nesta quarta-feira, 9, que fez as pazes com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após fazer duras críticas sobre a postura do ex-presidente em declarações à imprensa. Ao final do primeiro turno das eleições municipais, realizadas no domingo, 6, Malafaia disse que Bolsonaro teve um comportamento "dúbio" nas campanhas de São Paulo e Curitiba.

Ao Estadão, Malafaia afirmou que trocou mensagens com Bolsonaro desde a terça-feira, 8, dia em que as declarações repercutiram. O pastor evangélico disse que o ex-presidente ficou "aborrecido", mas reforçou a ideia de que ele cometeu um erro ao não demonstrar apoio a Ricardo Nunes (MDB) e Eduardo Pimentel (PSD), candidatos que recebem o apoio do PL em São Paulo e Curitiba, respectivamente.

"Ele ficou aborrecido, natural, se ele não ficasse aborrecido, ele não era ser humano. Eu mostrei para ele as minhas razões e dizendo que ninguém quis ver o lado bom. Eu disse que ele tem gasolina, que ele tem história e que não por causa de um erro que ele vai ser crucificado", afirmou Malafaia.