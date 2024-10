Maiores torcidas da Capital: Ceará e Fortaleza têm empate técnico, aponta pesquisa

Ceará e Fortaleza são os clubes preferidos do eleitor fortalezense. A nova pesquisa Datafolha para a Prefeitura de Fortaleza mostrou cenário de equilíbrio, com empate técnico entre o Alvinegro, que marcou 32% da preferência, e o Tricolor, com 30%. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Além da dupla do Clássico-Rei, o maior percentual na pesquisa foi de eleitores que não têm preferência de clube, com 24%. O percentual fica no limite da margem de erro dos dados do Fortaleza. Flamengo-RJ, com 6%; e Corinthians-SP, com 3%, foram os dois únicos outros times a chegarem a mais de 1% das escolhas do público. O Datafolha entrevistou 826 pessoas entre os dias 8 e 9 de outubro. A resposta foi espontânea (sem opções de escolha) e única.

