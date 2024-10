Onélia cita Evandro "maduro" contra André Fernandes: "Não é requebradinho que vai fazer uma excelente gestão"

Onélia Santana concede entrevista na rádio O POVO CBN Crédito: O POVO CBN

A secretária de Proteção Social do Ceará, Onélia Santana (PT), concedeu entrevista na manhã desta quarta-feira, 9, à rádio O POVO CBN, e falou sobre a disputa do segundo turno pela prefeitura de Fortaleza. Onélia considerou que é preciso "refletir" sobre a gestão do município e as "expectativas" para os próximos quatro anos da cidade. Para Onélia, que é ex-primeira dama do Ceará e esposa do ministro da Educação Camilo Santana (PT), a discussão é séria, por "envolver a vida dos fortalezenses pelos próximos quatro anos". A secretaria teceu críticas a André Fernandes, criticando o comportamento do candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais. Segundo Onélia, Fernandes teria se projetado através das redes sociais, e seus eleitores são igualmente "jovens que não tem noção da gestão municipal". "Olha, é um jovem que se projetou nas redes sociais e a sua maioria é ali seu primeiro voto, seu segundo voto, sua grande maioria. São aqueles jovens realmente focados nas redes sociais. E que não tem, muitas vezes essa visão, do que é uma gestão" completou Onélia.

"Não é brincadeira, é muito sério isso. Projetar nossa vida, a vida das crianças, dos nossos jovens, pelos próximos quatro anos na nossa Capital. A gente precisa refletir e isso é uma responsabilidade de todos nós, de toda sociedade, de pessoas maduras, de mostrar pra essa juventude que não é as redes sociais, aquele memezinho, aquela musiquinha, aquele requebradinho que vai fazer uma excelente gestão", disse a secretária.

A chefe da pasta da Proteção Social defendeu Evandro Leitão como candidato experiente. Comparando o candidato do PT como seu opositor, ela destacou o alinhamento com o Governo Lula e Elmano, ambos do PT, como um ponto positivo para governar.