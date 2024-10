Eleições 2024 Rio de Janeiro: resultado da apuração para prefeito

Por quatro anos de mandato, é o vereador que se responsabiliza em propor, analisar, discutir e votar leis municipais relacionadas a temas como transporte público, educação municipal, serviços de atenção básica à saúde, saneamento, determinados impostos, etc.

Eleições 2024 Rio de Janeiro: o que precisa para votar?

Para confirmar a sua participação nas eleições municipais de 2024, o eleitor deve estar em situação regular com a Justiça Eleitoral e possuir um título de eleitor.

De acordo com informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral, o alistamento para retirada do primeiro título é solicitado por meio do Autoatendimento Eleitoral - Título Net, sistema disponível nos Portais do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais.