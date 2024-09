Coronel e secretário de Turismo de Paracuru utilizarão tornozeleira eletrônica

Dupla teve liberdade condicional concedida; eles foram presos na segunda-feira, em São Gonçalo do Amarante

O juiz da 3ª Zona Eleitoral, Flavio Vinicius Bastos Sousa, determinou que o ex-secretário adjunto da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS) e coronel da reserva remunerada Lauro Prado, além do secretário de Turismo de Paracuru, Angelo Tuzze Moreira, presos na última segunda-feira, 23, passem a utilizar tornozeleira eletrônica.



A dupla recebeu liberdade com medidas cautelares, dentre elas o monitoramento por tornozeleira eletrônica. Ele têm que apresentar comprovante de residência à Justiça, estão proibidos de ter contato físico ou telefônico com outros investigados, além de terem que comparecer mensalmente ao Cartório da 3ª Zona Eleitoral para informar e justificar as atividades nos próximos seis meses. Além disso, estão impedidos de se ausentarem da cidade onde residem, por ais de oito dias, sem informar local onde possam ser encontrados.

A dupla foi presa em flagrante sob a acusação de lavagem de dinheiro e crime eleitoral, durante abordagem policial em São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Com eles, foram apreendidos R$ 150.000,00 em dinheiro, gerando a suspeita da prática de crime eleitoral.