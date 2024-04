PDT vai recorrer ao TSE após decisão que permite saída de deputados sem perder mandato

Andre Figueiredo. Ato no Partido Democrático Trabalhista com a presença de Carlos Lupi / Andre Figueiredo / Flavio Torres / Jose Sarto / Roberto Claudio. (Foto: Aurélio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

O deputado federal André Figueiredo, presidente nacional interino do PDT, disse que a sigla vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na tentativa de reverter decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), em julgamento nesta quarta-feira, 3, que reconheceu justa causa para que 14 deputados estaduais pedetistas, entre titulares e suplentes, possam se desfiliar sem risco de perda de mandato.

Sobre a definição no TRE-CE, Figueiredo disse: "Uma questão de interpretação que não nos cabe questionar. É uma decisão da Justiça. Nos cabe apenas recorrer ao TSE. Até tomando como parâmetro o parecer da procuradoria-geral eleitoral, vamos aguardar a publicação da decisão e recorreremos ao TSE, assim como fizemos no caso do Evandro Leitão", disse. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A decisão, em julgamento nesta quarta-feira, 3, é favorável ao pedido dos parlamentares, aliados ao senador Cid Gomes (PSB) e ao governador Elmano de Freitas (PT), e contra a direção pedetista, ligada ao ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, ao prefeito da Capital José Sarto e ao próprio André Figueiredo.



Houve unanimidade em reconhecer justa causa para desfiliação. Os sete magistrados entenderam que houve grave discriminação política pessoal contra os parlamentares. Mas houve divergência sobre os demais argumentos. A maioria dos magistrados não considerou válidas as cartas de anuência concedidas quando Cid Gomes estava na presidência da sigla. Foram dois votos a favor da tese de mudança substancial e desvirtuamento do programa partidário, inclusive do relator. Mas a maioria, de cinco votos, foi contra este argumento. A decisão não é definitiva, pois ainda cambem embargos no próprio TRE-CEe recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O julgamento ocorre na esteira do racha interno no PDT Ceará que se arrasta desde 2022.

O julgamento As defesas de ambas as partes, do deputados e do PDT Nacional, fizeram as sustentações orais. A defesa dos parlamentares reforçou argumento de três pontos: 1) a obtenção de cartas de anuência; 2) a ocorrência de "grave discriminação política" e 3) a ocorrência de "mudança substancial do programa partidário". Já o advogado da defesa do PDT contra-argumentou ponto a ponto rechaçando as alegações de perseguição política, afirmando que deputados permanecem em posições de liderança e comissões e que não houve desvio de programa por parte do partido, pedindo que o processo seja rejeitado.

Carta de anuência O relator do caso, Rogério Feitosa Carvalho Mota, votou contra a validade das cartas de anuência para desfiliação, concedidas quando o senador Cid Gomes, hoje no PSB, era presidente do PDT Ceará. O magistrado acompanhou o parecer do Ministério Público e fez distinção em relação ao caso do deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa e que teve autorização para se desfiliar. Mota entendeu que a anuência à saída de Evandro foi dada antes de ato do PDT nacional, em reunião de 27 de outubro. As cartas de anuência foram aprovadas em 8 de novembro. A de Evandro havia sido em 25 de agosto. Assim, o relator entendeu que a concessão das cartas de anuência aos 14 deputados foi contrária à resolução da executiva nacional e, portanto, sem validade. A maioria dos desembargadores acompanhou o entendimento do relator neste ponto. A decisão é sobre o resultado de uma reunião realizada no dia 8 de novembro, quando o Diretório do PDT Ceará, à época liderado por Cid Gomes, aprovou “pedido em massa” de cartas de anuência de parlamentares para desfiliação do partido. No mesmo dia, o comando nacional do PDT anulou todas as anuência concedidas a deputados estaduais e federais durante encontro conduzido por Cid Gomes. O relator reafirmou que o argumento envolvendo as cartas não teria validade para justificar a desfiliação sem perda de mandato. "Entendo, neste ponto, pela inviabilidade para fins da justificativa de desfiliação partidária das cartas de anuência outorgadas já sobre a égide da resolução da executiva nacional emitida antecedentemente à confecção dos supracitados documentos", não. Grave discriminação política pessoal Porém, o relator acatou o argumento de que houve grave discriminação política pessoal. Ele cita entre os elementos a destituição do diretório estadual, sem argumento adequado, o que teria impactado os parlamentares que pedem permissão para sair. "Entendo que há uma discriminação coletiva, o fato de ter sido emitido uma carta de anuência e depois ter sido revogada potencializou a discriminação política. Já inicio pelo final, quebrando um pouco da ansiedade de quem espera o resultado", disse o desembargador Rogerio. E seguiu: "Quanto à discriminação e perseguição politica pessoal embora os conceitos não sejam sinônimos, as circunstâncias relatadas configuram em uníssono ambas as violações de direitos", ressaltou.



O relator pontuou que houve demonstração de perseguição e grave discriminação através de: "destituições de lideranças partidárias e ameaça de expulsão por infidelidade partidária não comprovada, e ainda a compulsória destituição de diretórios municipais de Aracati e Tamboril, liderados por dois dos autores, sem fundamentação adequada". "Evidencia-se um ambiente hostil e discriminação política insustentável para a permanência dos autores na agremiação, fundamentando hipótese de justa causa para desfiliação sem perda de mandato", concluiu. O entendimento deste ponto foi o único unânime entre os representantes da corte cearense. Mudança substancial e desvirtuamento do programa partidário O relator acatou também o argumento de que houve mudança substancial e desvirtuamento do programa partidário do PDT. Ele considera que a situação não se confunde com divergências internas. O magistrado citou o rompimento político desde as eleições de 2022. Ele cita a indicação de Raimundo Gomes de Matos, filiado ao PL, para dirigir a Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci).