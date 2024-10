Qual deverá ser destino político de Sarto e RC após dura derrota nas urnas em Fortaleza

O terceiro lugar na votação deste domingo, 6, colocou José Sarto (PDT) como o primeiro prefeito a concorrer e não conseguir reeleição em Fortaleza. Nem mesmo uma vaga no segundo turno foi garantida. O mau resultado respinga ainda em outra figura importante do grupo político pedetista na Capital, o ex-prefeito Roberto Claudio (PDT). Como devem seguir a dupla daqui para frente, mirando o futuro?

Se, por um lado, pode chegar na eleição de 2026 com muito mais recall do que tinha nas eleições anteriores por vaga na Assembleia Legislativa, o desgaste do tempo em que foi prefeito pode ser um peso contra, gerando uma rejeição que anteriormente não tinha.

Após deixar a Prefeitura de Fortaleza com boa avaliação, ao final de 2020, tendo sido o grande nome da campanha que colocou Sarto como seu substituto, Roberto Claudio parecia o nome natural do clã Ferreira Gomes para a disputa do governo do Estado, em 2022. A indicação até veio, mas não sem antes uma crise que apartou até os irmãos Ferreira Gomes e levou boa parte do PDT para outras siglas.

Para piorar, a eleição não foi como RC desejava. Ele viu não apenas os ex-aliados do PT elegerem Elmano de Freitas governador, como foi em primeiro turno, não conseguindo terminar sequer em segundo na disputa. A derrota de agora, somada ainda à diminuição da força pedetista no Estado, é fator que merece uma reavaliação de rota. Enquanto o PDT fez apenas cinco prefeituras no Ceará, o PT fez 46 (com dois segundo turnos ainda a disputar) e o PSB, onde desembarcaram vários pedetistas após briga de 2022, fez 65 prefeitos.

Em 2026, quando houver eleições novamente, RC estará sem cargo eletivo desde o fim de 2020, o que diminui certamente seu recall e representatividade. O que fazer para se manter relevante nesse cenário? Talvez nem mesmo RC saiba o que responder nesse momento.