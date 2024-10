Conheça os prefeitos eleitos com as maiores votações percentuais no Ceará

Em dois municípios, o prefeito eleito teve 100% dos votos, visto que concorria sem um único adversário sequer. É o caso de Mucambo e São João do Jaguaribe, que elegeram respectivamente Elenilson Queijeiro (PSB) e Raimundo Cesar (PSD).

Eleição no interior do Estado muitas vezes é sinônimo de disputa acirrada, voto a voto, decidida nos minutos finais. Mas isso não é regra. Em muitos casos, um dos candidatos consegue destaque a ponto de abrir larga vantagem. O POVO traz para você um levantamento dos prefeitos eleitos com maior percentual de votos conquistados por aqui.

Campões de voto

Dentre as cidades com mais de um candidato, o campeão de votos vem da pequena Ipaporanga, distante 356,29 km de Fortaleza. Lá, Amaro Pereira (PT) foi eleito com 7.754 votos, o que representou 91,96% dos votos.

Na sequência, o outro candidato que ultrapassou a marca dos 90% dos votos no Ceará vem de Boa Viagem, a 221,43 km da Capital. Ali, Regis Carneiro (PSB) terminou com 30.609 votos, o que representou 90,42% dos votos totais no município.

Confira a listagem dos prefeitos mais votados do Ceará, em termos percentuais: