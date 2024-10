Suplente de Camilo no Senado, Janaína Farias é eleita prefeita de Crateús

A petista recebeu 26.055 votos e foi eleita com 54,36%. Ela superou Marcelão da Bola, do PSDB, que alcançou 21.877 votos, na disputa pela prefeitura de Crateús

A candidata Janaína Farias foi eleita prefeita de Crateús. Suplente de Camilo Santana no Senado – atual Ministro da Educação –, a petista venceu a disputa contra Marcelão da Bola, do PSDB, e estará à frente do município nos próximos quatro anos.

O resultado foi matematicamente definido durante a noite deste domingo, 6, na contagem de votos. Com 100% das urnas apuradas, conforme divulgado pelo Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), Janaína Farias contabilizou 54,36% (26.055) dos votos, enquanto Marcelão da Bola obteve 45,64% (21.877).



