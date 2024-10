Prefeitos de 20 capitais brasileiras buscam reeleição; veja quem tem mais chances

Ricardo Nunes luta para se reeleger em São Paulo Crédito: Flickr/Governo do Estado de São Paulo

Das 26 capitais brasileiros onde haverá eleição neste domingo, 6, 20 delas têm luta por reeleição de quem já comanda o Executivo municipal. O POVO trouxe um levantamento do cenário atual das pesquisas nessas praças, projetando as intenções de votos em cada uma delas.

Em mais da metade dessas capitais brasileiras, 11 delas, o (a) atual prefeito(a) lidera com folga nas pesquisas e tem a reeleição bem encaminhada. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em Boa Vista, Arthur Henrique (MDB) aparece com 65% das intenções de voto. No Acre, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PL) lidera com folga e tem 49%das intenções de voto, estando próximo de uma vitória em apenas um turno. Em Macapá, Dr Furlan (MDB) periga ter a maior votação proporcional do país, aparecendo com 80% das intenções de voto.

No sul, o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD) aparece com 48% das intenções de voto, também próximo de uma vitória já no domingo. Na região Sudeste, eleições bem encaminhadas em Vitória/ES e Rio de Janeiro/RJ. Na capital capixaba, Lorenzo Pazolini (Republicanos) aparece próximo da vitória, com 50% das intenções de votos. No Rio, Eduardo Paes (PSD) tem 54%, segundo o Datafolha. No Nordeste, Maceió, São Luís, João Pessoa, Recife e Salvador caminham para ter reeleição. Na capital alagoana, JHC (PL) tem 72% das intenções de voto. Na capital maranhense, Eduardo Braide (PSD) tem 61%. Na paraibana, Cícero Lucena (PP) lidera, com 53%.

Em Recife, o prefeito João Campos (PSB) tem 74% das intenções de voto, mesma percentagem de Bruno Reis (União Brasil), em Salvador. Na luta Em duas capitais, Manaus e Porto Alegre, o atual prefeito lidera a disputa, segundo as pesquisas, mas deverá encarar um segundo turno para saber se continuará por mais quatro anos no cargo. A capital manauara tem o prefeito David Almeida (Avante) com 29%, enquanto adversários aparece com 22% e 19%. Já o prefeito gaúcho Sebastião Melo (MDB) tem 32% das intenções de voto, segundo a última pesquisa AtlasIntel (1º/10), com adversárias aparecendo com 28% e 22%.

Situação indefinida Em quatro capitais, o atual chefe do Executivo luta por uma vaga no segundo turno, que será realizado em 27 de outubro. Em Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes (PP) aparece em segundo lugar, com 24% das intenções de voto, tecnicamente empatada com Rose Modesto (União) e Beto Pereira (PSDB), respectivamente com 26%e 24%. São Paulo também vive cenário de indefinição. A última pesquisa Datafolha, publicada em 3/10, mostra um empate triplo na liderança. Ricardo Nunes (MDB) busca a reeleição e aparece com 24%, enquanto Guilherme Boulos (Psol) tem 26% e Pablo Marçal 24%.

Em Belo Horizonte, o empate triplo também ocorre, mas com igualdade numérica, inclusive. Datafolha mostra que o prefeito Fuad Noman (PSD) tem os mesmos 21% de Mauro Tramonte (Republicanos) e Bruno Engler (PL). Já em Fortaleza, o prefeito José Sarto (PDT) aparece em 4º nas pesquisas, após queda nas últimas semanas. A oscilação negativa parece ter sido freada, e o 'candidato da máquina' espera conseguir reagir nessa reta final. Datafolha mostra Sarto com 15%, atrás de Capitão Wagner (17%), Evandro Leitão (25%) e André Fernandes (27%).

Mal das pernas Em três capitais brasileiras, as pesquisas mostram o atual prefeito longe da preferência do eleitorado, devendo ficar de fora do segundo turno.