Eleições 2024 Ipaporanga: resultado da apuração para prefeito

Hoje, domingo, 6 de outubro (06/10), foi definido o primeiro turno das eleições municipais em Ipaporanga. Amaro Pereira (PT) está eleito prefeito com 91,96% dos votos válidos, considerando 100% das urnas apuradas. Cleiton Bebeu (União) ficou em segundo com 8,04%.

De acordo com informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral, o alistamento para retirada do primeiro título é solicitado por meio do Autoatendimento Eleitoral - Título Net, sistema disponível nos Portais do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais.

Presencialmente, o eleitor pode optar por uma unidade de atendimento da zona eleitoral responsável pelo município de domicílio eleitoral (onde a pessoa deseja votar), com a exigência de um agendamento.

Quais os documentos para votar?

Para comprovar a identidade do eleitor, os seguintes documentos serão aceitos na mesa receptora de voto, além do título de eleitor ou e-Título.