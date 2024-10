Dr. Furlan é reeleito em Macapá: quem é o prefeito da capital

Dr. Furlan: conheça prefeito reeleito de Macapá Crédito: Divulgação/Prefeitura Macapá

Antônio Paulo de Oliveira Furlan (MDB), conhecido como Dr. Furlan, alcançou a Prefeitura de Macapá no 2º turno das eleições municipais de 2020. Quatro anos depois, em 2024, a sua reeleição foi garantida já no 1º pleito da corrida eleitoral neste domingo, 6, com 65,67% das seções totalizadas. Apesar de ter nascido na Costa Rica, Furlan não permaneceu muito tempo em terras estrangeiras. Os pais, que viajaram para estudar no país, retornaram com o filho - então aos 10 meses de idade - para Belém. Foi na capital paraense que se formou em Medicina pela Universidade Federal do Pará (UFP) e passou a atuar como cirurgião cardiovascular.

Conheça o Dr. Furlan e sua atuação como prefeito de Macapá. Dr. Furlan: nome completo, partido e formação Nome completo: Antônio Paulo de Oliveira Furlan

Antes de sua presença na prefeitura, Furlan conciliava as suas atividades de médico com as de deputado estadual, após ser eleito pelo quociente partidário. De acordo com a pesquisa Gerp, divulgada em 1º de outubro, o prefeito já era o preferido para a reeleição: 81% das intenções de voto.



Dr. Furlan é cardiologista? Em seu perfil nas redes sociais, Furlan destaca sua atuação como médico cardiologista. “A medicina sempre foi um sonho pra mim. E como todo sonho exige renúncias, eu renunciei muitas coisas pra me tornar cardiologista. Hoje digo com orgulho: valeu a pena!”, revelou em postagem. “Amar as pessoas é meu propósito de vida, e fazer isso por meio da medicina, cuidando daquelas que confiam seus corações a mim, não tem preço”, completou. Dr. Furlan: quem é o vice-prefeito na chapa? O atual vice-prefeito na chapa de Furlan é o administrador macapaense Mário Neto (MDB), do mesmo partido.