AtlasIntel Fortaleza: Leitão tem 28,1% dos votos válidos, e Fernandes aparece com 28%

Pesquisa AtlasIntel divulgada no final da manhã deste sábado, 5, mostra o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT), que tem 28,1% dos votos válidos, indo para o segundo turno contra o deputado federal André Fernandes, que aparece apenas 0,1 ponto porcentual abaixo, com 28%. Correm por fora o atual prefeito, José Sarto (PDT), com 23,2%, e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União), com 17,6%. Já o senador Eduardo Girão (Novo) tem 2% dos votos válidos; Técio Nunes (PSOL) aparece com 0,9%. George Lima (Solidariedade) e Chico Malta (PCB) não pontuaram. O cálculo dos votos válidos exclui os indecisos e os entrevistados que responderam que votarão em branco ou anularão o voto.

Nos votos totais, que contabilizam votos brancos ou nulos e os que não sabem, Leitão tem 27,5% e Fernandes aparece com 27,5%. Eles são seguidos por Sarto, com 22,8%, Wagner, com 17,3%, Girão, com 2%, e Nunes, com 0,9%. 1,2% dos entrevistados não sabem e 0,6% votará branco ou nulo. Malta e Lima não pontuaram. A AtlasIntel ouviu 2.601 eleitores de Fortaleza entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. O índice de confiabilidade é de 95%, com margem de erro de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-08216/2024. O cenário é parecido com o levantamento anterior feito pela AtlasIntel em Fortaleza, de 24 de setembro. Leitão oscilou 2,9 pontos porcentuais para cima, enquanto Fernandes oscilou 2,5 pontos para cima. Sarto oscilou 0,8 pontos para baixo, e Wagner subiu três pontos.

Segundo turno Num eventual segundo turno entre Leitão e Fernandes, a pesquisa diz que o petista tem cinco pontos porcentuais de vantagem, com 44% dos votos ante 39% do deputado do PL. 15% votariam branco ou nulo e 2% não sabem responder. Leitão, porém, aparece numericamente abaixo num eventual duelo contra Sarto, (34% ante 37%, com 26% de votos brancos ou nulos e 2% que não sabem em quem votarão) e contra Wagner (39% ante 43%, com 16% de votos brancos ou nulos e 2% que não sabem). Os reveses se repetem com Fernandes, com uma discrepância maior. Contra Sarto, ele está 12 pontos porcentuais abaixo (36% ante 48%, com 14% de votos brancos ou nulos e 2% que não sabem). Contra Wagner, ele está nove pontos porcentuais abaixo (31% ante 40%, com 26% de votos brancos ou nulos e 3% que não sabem).